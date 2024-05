Alessandra Amoroso ospite a "Zelig 1" 2013

Chi ricorda Alessandra Amoroso sul palco di "Zelig 1"? Era il 2013 e lo spin off dello show comico in onda su Italia 1 e condotto da Elisabetta Canalis, Katia Follesa e Davide Paniante ospitava tra gli altri la cantante salentina. Sul palco l'artista fa il suo ingresso cantando a cappella il classico natalizio "White Christmas". Poi, dopo uno scambio di battute con i conduttori, interpreta "Fuoco d'artificio", singolo estratto dal suo terzo album "Amore puro". Per Alessandra Amoroso il successo era arrivato nel 2009 con il trionfo ad "Amici", il talent show di Maria De Filippi.