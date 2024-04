Ale & Franz e l'amicizia a "Zelig - Facciamo cabaret" 1997

Ricordate lo sketch sull'invidia tra amici di Ale & Franz a "Zelig - Facciamo cabaret"? Era il 1997 e, forse, non tutti ricordano che il loro esordio risale proprio in quell'anno nell'edizione dello show andato in onda sotto la versione "Facciamo cabaret". Il conduttore Claudio Bisio, al timone del programma insieme ad Antonella Elia, presentava al pubblico il duo, formato da Alessandro Besentini e Francesco Villa.

Nati ufficialmente come coppia comica nel 1994, Ale e Franz hanno fatto parte del cast di "Zelig" per quasi 20 anni rendendo la gag della panchina uno dei numeri più iconici dello show. I due cabarettisti milanesi hanno dato prova di talento artistico anche in altre trasmissioni come "Mai Dire Gol" e "Buona la prima!" su Italia 1, dove improvvisavano basandosi solo sui suggerimenti estemporanei dei vari ospiti.