Il celebre sketch di "Ajeje Brazorf" di Aldo, Giovanni e Giacomo a "Zelig Event"

Aldo era il furfante che non aveva pagato il biglietto del tram e, per sfuggire a un controllore puntiglioso (Giovanni Storti), inventava scuse su scuse pur di farla franca. Arriva addirittura a inventare un nome quasi impronunciabile: Ajeje Brazorf. Ad assistere alla scena c'è il fastidioso anziano interpretato da Giacomo Poretti, che non perde l'occasione di commentare la vicenda, dando insistenti consigli al controllore.