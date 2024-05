Aldo Giovanni e Giacomo sono i ciclisti anziani a "Zelig" 2014 

A "Zelig" gli anziani interpretati da Aldo, Giovanni e Giacomo combattevano il peso dell’età con una pedalata in bicicletta. In una puntata dell’edizione 2014 dello show di Canale 5, il trio comico si scambia consigli su come combattere gli acciacchi su due ruote. Giovanni si presenta con indosso una mascherina per “fumare meglio”, Aldo con una giacca umida e un paio di mollette mentre Giacomo utilizza l’inserto di un giornale come rimedio dal freddo. Prima di lasciare il palco entrano Ale e Franz, anch’essi in versione anziani, che accusano i tre “ragazzini” di aver rubato loro le biciclette.

Tra problemi di udito e difficoltà di comprensione la lite è dietro l’angolo ma la prova del furto sembrano essere la pompa delle ruote che Aldo che tiene nascosta nella giacca e il campanello sulla bicicletta di Giacomo. Insieme ad Ambra Angiolini, il duo comico, formato da Alessandro Besentini e Francesco Villa, era tra gli artisti che nel corso di quella edizione si alternavano alla conduzione di ogni puntata. Rivediamo la gag dell’incontro tra i vecchietti Aldo Giovanni e Giacomo insieme ad Ale Franz sul palco di “Zelig” 2014.