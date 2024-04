Aldo Giovanni e Giacomo sono gli Svizzeri a "Mai dire Gol" 1996

Ve li ricordate Aldo Giovanni e Giacomo nei panni degli Svizzeri? In una puntata del 1996 di "Mai dire Gol", il programma cult della Gialappa's Band su Italia 1 condotto quell'anno da Simona Ventura e Claudio Lippi, il trio comico vestiva ancora una volta i panni di Rezzonico, Gervasoni e Huber, volti noti della "TV Svizzera". La cronaca dell'episodio narrava l'esilarante inseguimento dell'agente Huber, interpretato da Aldo, su Rezzonico (Giovanni) affetto da sonnambulismo. Ad allertare la polizia ci ha pensato Gervasoni (Giacomo), allertato dai rumori notturni. In un crescendo di tensione e comicità Huber prova in tutti i modi ad acciuffare Rezzonico che nel frattempo girovaga per l'albergo del Canton Ticino. Nella scena compare anche Marina Massironi nei panni di una turista.

La gag è ambientata nel "profondo sud della Svizzera" e alla fine della rincorsa l'agente Huber riesce a salvare in extremis Rezzonico caduto dal cornicione. Già da anni nel cast del programma cult di Italia 1 che univa calcio e intrattenimento, nel 1997 il trio comico debuttava al cinema con il film "Tre Uomini e una Gamba". Rivediamo la gag degli Svizzeri interpretati da Aldo Giovanni e Giacomo in una puntata di "Mai dire Gol" nel 1996.