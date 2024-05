Auguri Al Bano, eccolo cantare in coppia con Romina Power a "Popcorn" 1981

Buon compleanno Al Bano. Nato a Cellino San Marco (Brindisi) il 20 maggio 1943 il cantautore compie oggi 81 anni. Tra i più popolari artisti della musica leggera italiana Al Bano, pseudonimo di Albano Antonio Carrisi, ha legato una parte della sua carriera al duo con la cantante americana Romina Power, sua moglie per 29 anni. A partire dagli anni settanta la coppia Al Bano-Romina scala le classifiche nazionali e nel 1981 partecipano a "Popcorn", trasmissione musicale di Canale 5, con il brano "Prima notte d'amore", estratto dall'album "1978".

Tre anni più tardi, per Al Bano e Romina arriva il trionfo al Festival di Sanremo 1984 con il brano "Ci sarà" ma il loro repertorio annovera decine di successi da "Felicità" a "Nostalgia canaglia" fino a "Cara terra mia". Come solista il cantautore pugliese ha firmato pezzi unici come "Nel sole", tratto dall'omonimo album con il quale esordì nel 1967. Oltre agli innumerevoli concerti in Italia e all'estero, come ambasciatore della musica made in Italy, Al Bano resta al centro della cronaca rosa: dalla nascita dei quattro figli avuti con Romina Power, alla drammatica scomparsa nel 1994 di Ylenia Carrisi fino alla separazione e alla successiva relazione con Loredana Lecciso, conclusa nel 2018. E poi ancora la gioia di diventare nonno come ha raccontato in diverse interviste a "Verissimo" in occasione della gravidanza della figlia Romina Carrisi. Rivediamo Al Bano e Romina Power cantare a "Popcorn" nel 1981.