Adriano Pappalardo compie 75 anni: rivediamolo cantare "Ricominciamo" a "Mai dire gol"

"E lasciami gridare, lasciami sfogare": impossibile non lasciarsi trasportare dall'energia trasmessa dall'inconfondibile voce di Adriano Pappalardo e da "Ricominciamo", una delle sue hit più celebri. Oggi, nel giorno del compleanno del popolare cantante, rivediamo quell'esibizione sul palco di "Mai Dire Gol"

Pubblicato per la prima volta come singolo nel 1979, il brano diventa subito un vero e proprio tormentone, a tal punto da essere ripreso - diversi anni più tardi - anche come sigla finale del programma. E nel corso della stagione televisiva 1995/96 l'artista pugliese fu ospite proprio della famosa trasmissione guidata dalla Gialappa's Band, dove si prestò a una divertente performance insieme a uno straordinario corista d'eccezione, il famoso ciclista Marco Pantani.