A "Festivalbar '97", Patty Pravo canta "Pensiero Stupendo"

"Pensiero stupendo" è un brano cantato da Patty Pravo che racconta una storia d'amore trasgressiva. Pubblicato nel gennaio del 1978, il singolo raggiunse le zone alte della hit-parade dell'epoca. La cantante, in un'intervista a metà anni Ottanta, disse di essersi subito invaghita del brano, perché le ricordava una notte trasgressiva passata al Piper Club nei primi anni 60.

Il singolo fu un vero e proprio exploit discografico per la cantante veneziana: il brano entrò in classifica alla decima posizione l'11 marzo del 1978 e oscillò tra le prime cinque posizioni per oltre due mesi. Alla fine dell'anno, Pensiero stupendo risultò essere il nono singolo più venduto del 1978.

Negli anni sono state incise numerose cover, qui rivediamo una versione remix cantata a "Festivalbar '97".