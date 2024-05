Nel 1995 usciva "Tieni il tempo": rivediamo gli 883 a "Festivalbar"

Vi ricordate gli 883 a "Festivalbar"? Nel 1995 il gruppo musicale vinceva l'edizione della kermesse italiana con il brano "Tieni il tempo". Diventati un'icona degli anni 90 grazie ai loro primi album "Hanno ucciso l'Uomo Ragno" e "Nord sud ovest est", Max Pezzali e Mauro Repetto iniziano a scrivere canzoni nella loro città: Pavia.

I due firmano in coppia la maggior parte dei pezzi, ma il successo di quegli anni per Repetto, ha raccontato Max, sembrava essere un peso troppo grande. La crisi arriva tra il 1993 e il 1994, l'ultimo lavoro del duo iniziale è "Remix '94", una raccolta dei principali pezzi dei primi due album in versione remix. Sull'abbandono di Repetto, Pezzali ha raccontato: "Il sabato di Pasqua, dopo essersi visti l'ho salutato dicendo ci vediamo lunedì alle 14 ma lui rispose: credo che me ne andrò".