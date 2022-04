Da Mike Bongiorno a Pippo Baudo: le imitazioni Gigi Sabani a "Ok, il prezzo è giusto"

Tra le imitazioni più riuscite di

Gigi Sabani

Mike Bongiorno e Pippo Baudo

"La Corrida"

ci sono sicuramente quelle di. Sabani infatti oltre a essere un vero mattatore della televisione, aveva anche un innato talento nelle imitazioni. Il conduttore si fece conoscere al pubblico nel 1973 partecipando a, trasmissione radiofonica di Corrado dove si esibì nelle imitazioni di Gianni Morandi, Mino Reitano e Claudio Baglioni, iniziò la sua carriera in televisione alla fine degli anni Settanta proprio grazie alle sue qualità di imitatore.

Nel triennio 1983-1986 presentò in prima serata su Italia 1 lo storico quiz

"Ok, il prezzo è giusto!"

Telegatti

, con il quale si aggiudicò due. In occasione di una delle puntate del fortunato programma, si esibì nell'imitazione dei due noti presentatori e non solo. Rivediamolo in questo video del 1983.