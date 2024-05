ShortLab, pillole di economia

LimoLane, la piattaforma di servizio noleggio auto con conducente, chiude il 2023 a €16,5 milioni di fatturato, raddoppiando la cifra rispetto al 2022, con numeri da record per il settore della mobilità urbana non di linea. Con oltre 2.000 clienti nel mondo, continua la crescita della scaleup anche oltre i confini nazionali: infatti, solo sul mercato estero LimoLane ha ottenuto ricavi pari a 3 milioni di euro nell’ultimo anno. Grazie all’iniziale inserimento in Francia e Gran Bretagna, la piattaforma di mobilità premium, guidata da Francesco Righetti, ha confermato la scalabilità del business model italiano e la sua capacità di creare valore anche in altri mercati, raggiungendo ben 50 Paesi nel mondo e più di 500 città. Nel corso del 2023, LimoLane ha intensificato la collaborazione con il settore degli eventi a livello internazionale, coordinando con successo servizi di mobilità non di linea in oltre 130 manifestazioni in tutto il mondo. Dalla Fashion Week di Milano, Londra, Parigi e Seoul ai rinomati Festival musicali come quello di Sanremo, LimoLane ha presidiato anche kermesse a New York, Los Angeles, Ryahd e Dubai nel settore del lusso e dell'aviazione; inoltre, il brand vanta una presenza crescente anche in grandi manifestazioni sportive come la Formula 1 e in competizioni calcistiche, oltre che di golf, tennis ed equitazione. Con una durata media di 15 giorni ciascuno e una flotta di circa 300 veicoli presente su ogni evento, la vasta community globale di autisti di LimoLane ha percorso complessivamente oltre 2.4 milioni di chilometri, con più di 80mila trasferimenti e garantendo una mobilità impeccabile sia per gli ospiti sia per lo staff coinvolto. "Con i risultati ottenuti nel 2023 e i confermati progressi in Francia e Gran Bretagna, intendiamo continuare la nostra espansione a livello internazionale soprattutto negli Stati Uniti e in Medio Oriente, ma consolidando nel contempo la nostra presenza a livello nazionale. La nostra squadra ha registrato una notevole crescita, passando da 20 a oltre 85 persone in soli due anni, coinvolgendo professionisti provenienti da 15 diverse nazionalità, con un'età media di 30 anni", ha dichiarato Francesco Righetti, CEO di LimoLane, che aggiunge: "Inoltre, l'innovazione in un settore storicamente offline e soggetto a normative obsolete, come il comparto NCC, si è rivelata un'opportunità straordinaria che ha prodotto risultati eccezionali. Un esempio tangibile è la collaborazione con gli eventi del settore Moda in cui abbiamo registrato un aumento del 228% rispetto agli ultimi due anni, relativo al supporto logistico e tecnologico per il servizio di mobilità. Per il 2024 attraverso un approccio personalizzato e di alta qualità, LimoLane continuerà ad affermarsi come punto di riferimento per brand e operatori del settore a livello globale". L'elemento distintivo di LimoLane risiede nella sua capacità di introdurre innovazioni tecnologiche per potenziare l'efficienza e la digitalizzazione dell'intero settore NCC (Noleggio Con Conducente). Con il prodotto LiMO, basato sulla sinergia di tre componenti chiave - la piattaforma tecnologica gestionale per il NCC, il senso di community (una vera novità in un settore attualmente frammentato su oltre 34mila micro-attività solo in Italia) e il marketplace internazionale - gli operatori hanno la possibilità di gestire agevolmente i flussi di prenotazione dei viaggi, semplificando lo scambio di servizi tra i professionisti del NCC.