Roma, a Europa Experience l'evento finale del progetto Erasmus Citizens in Action del liceo Colonna

Il progetto Citizens in Action, coordinato dalla professoressa Svetlana Bounegru del Liceo Colonna, ha coinvolto venti studenti in un percorso di formazione che ha abbracciato aspetti teorici e pratici legati ai diritti, alla cultura e alla cittadinanza europea. Gli studenti, attraverso incontri, dibattiti e attività collaborative, hanno avuto la possibilità di confrontarsi con altre realtà europee, mettendo in evidenza il valore dell'interculturalità e del dialogo tra le diverse nazionalità.