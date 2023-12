"Flumina", le "opere a quattro mani con la natura" di Roberto Ghezzi

Tgcom24

La mostra A cura di Cristina Gilda Artese e promossa dal Comune di Milano Cultura – è un percorso fra le “Naturografie” di Roberto Ghezzi, idea lanciata e brevettata una ventina di anni fa dallo stesso artista che da allora ha deciso di abbandonare la pittura tradizionale per lasciar parlare la natura: immergendo in diversi habitat delle tele in tessuti non trattati (cotone, garza, lino, seta) e lasciando che la natura vi si imprimesse con i suoi sedimenti. I risultati sono straordinari: i suoi lavori sembrano pittura materica, invece le tele sono caratterizzate da tracce vegetali e animali (microorganismi, foglie, fanghi, funghi, germogli etc).

Negli anni con questa particolarissima “tecnica" Ghezzi ha girato il mondo - dalla Macedonia alla Groenlandia. A Milano approdano i suoi ultimi lavori, nati all’interno di alcune aree di Parco Adda Nord, nel cuore della Lombardia, prima regione italiana per estensione fluviale. In mostra una decina di paesaggi informali impressi su tela, due video, alcuni disegni e, per la prima volta, un'opera d’arte vivente: due tele di tessuto naturale installate in una delle vasche esterne dell’Acquario, una vera e propria performance della natura che cambia di giorno in giorno e che mostrerà al pubblico come l’habitat naturale “disegna” la tela. Il percorso espositivo termina con una “sala esperienziale” nella quale il pubblico è invitato a immedesimarsi nel percorso creativo di Roberto Ghezzi attraverso un video artistico da lui realizzato e una serie di scenografici tessuti non intelaiati, vere e proprie “sindoni dell’habitat”. Per tutta la durata della nostra, ADMaiora, Sezione Didattica dell’Acquario Civico, organizza inoltre laboratori e appuntamenti per scuole e famiglie.