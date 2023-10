A "Popular" il maestro Diego Basso presenta lo spettacolo "Musicall"

Diego Basso ha fondato l'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, la Ritmico Sinfonica Young Orchestra, il Centro di alta formazione per lo spettacolo Art Voice Academy e l'impresa culturale e studio di registrazione AVA Sound Live Music. Così il Maestro ci parla del concerto di Legnago. "Sicuramente è un momento importante - dice Diego Basso -, anche se il nostro confronto non è solo con l'opera 'Notre dame de Paris'; avremo il piacere di avere sul palco i tre protagonisti di questa opera, ma poi il concerto ci porterà a correre a ritroso nella carriera dei tre cantanti, che proporranno brani sia italiani che internazionali anche da altri Musical; sono certo che Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci, Graziano Gelatone, daranno emozioni al pubblico".

Come è nata l'idea del concerto?

Nasce essenzialmente dall'amicizia e dalla stima nei confronti dei tre cantanti. Nel corso degli anni ho avuto modo di collaborare con loro in vari contesti, sempre con la massima soddisfazione. Spero sia così anche in questa occasione che vedrà gli artisti impegnati con un’orchestra di 50 elementi.

Di Tonno, Matteucci e Gelatone, sono artisti a “tutto tondo”

Si dal momento che con loro non si sa mai cosa accadrà sul palco, passeranno dalle canzoni, al racconto delle loro esperienze nella musica e con la musica. Sono grandi professionisti ed è bellissimo lavorare con loro. Gli arrangiamenti sono curati da me, ma condivisi con i tre cantanti ed i musicisti dell' Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana.

Dalle sue parole mi sembra di capire che il progetto la affascina

Certamente, perché ciò che creiamo sul palco è un lavoro a "quattro mani" con ognuno di loro, questo significa per me confrontarmi con cantanti che hanno caratteristiche e vocalità diverse. Amo il lavoro "spalla a spalla" con l'artista, in maniera particolare trovo avvincente farlo in un concerto come quello di sabato, dove il pubblico godrà canzoni e musica suonate dal vivo, senza alcun effetto speciale ma con un ascolto puro, come accadeva ai concerti anni fa. L'Evento al Teatro Salieri è promosso dal Comune di Legnago in collaborazione con il Salieri di Legnago ed è prodotto da AVA Sound Live Music.