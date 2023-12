patto di stabilita in dirittura di arrivo

La commissione Bilancio della Camera ha concluso i lavori con un nuovo rinvio del parere sulle proposte di ratifica del Mes da parte delle opposizioni.

Secondo la relatrice Ylenja Lucaselli, capogruppo di FdI in commissione Bilancio, "non c'è urgenza. E non ci sono effetti negativi per gli altri Stati che possono comunque usufruire del Mes. Quindi approfondire e porre delle condizionalità rispetto a un provvedimento che sulla programmazione potrebbe avere effetti finanziari è doveroso per rispetto degli italiani". Le opposizioni protestano però per l'ennesimo stop.

Tgcom24

LEGGI ANCHE

Fax e Mes, Di Maio a Meloni: "Ha mentito, firmai quando ero in carica"

Mes, Conte chiede il Giurì d'onore e attacca Meloni: "Ha detto il falso"

Attendiamo l'Ecofin

"Di Mes si parla giovedì mattina. Attendiamo anche l'esito dell'Ecofin", spiega il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

Marattin: "Commissione usata per finalità politica"

Non accetta l'ennesimo slittamento del parere del governo sul Mes il deputato di Italia Viva, Luigi Marattin, che non fa sconti: "Noi diciamo 'se volete rinviare la decisione sul Mes per vedere cosa succede all'Ecofin, venite in Aula e prendete la responsabilità politica di dire 'noi vogliamo attendere l'esito dell'Ecofin'. Invece avete scelto una cosa pericolosa, di usare la commissione Bilancio per arrivare a una finalità politica". "Gli elementi per esprimere un parere oggi c'erano tutti, il governo ha detto per la seconda volta che non ci sono effetti sulla finanza pubblica, e voi maggioranza avete detto al governo 'ma, non so, non sono sicuro'. Ne va del rispetto e della dignità di queste istituzioni", ribadisce Marattin.

La commissione Bilancio della Camera ha concluso i lavori con un nuovo rinvio del parere sulle proposte di ratifica del Mes da parte delle opposizioni.

Secondo la relatrice Ylenja Lucaselli, capogruppo di FdI in commissione Bilancio, "non c'è urgenza. E non ci sono effetti negativi per gli altri Stati che possono comunque usufruire del Mes. Quindi approfondire e porre delle condizionalità rispetto a un provvedimento che sulla programmazione potrebbe avere effetti finanziari è doveroso per rispetto degli italiani". Le opposizioni protestano però per l'ennesimo stop.

Tgcom24

LEGGI ANCHE

Fax e Mes, Di Maio a Meloni: "Ha mentito, firmai quando ero in carica"

Mes, Conte chiede il Giurì d'onore e attacca Meloni: "Ha detto il falso"

Attendiamo l'Ecofin

"Di Mes si parla giovedì mattina. Attendiamo anche l'esito dell'Ecofin", spiega il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

Marattin: "Commissione usata per finalità politica"

Non accetta l'ennesimo slittamento del parere del governo sul Mes il deputato di Italia Viva, Luigi Marattin, che non fa sconti: "Noi diciamo 'se volete rinviare la decisione sul Mes per vedere cosa succede all'Ecofin, venite in Aula e prendete la responsabilità politica di dire 'noi vogliamo attendere l'esito dell'Ecofin'. Invece avete scelto una cosa pericolosa, di usare la commissione Bilancio per arrivare a una finalità politica". "Gli elementi per esprimere un parere oggi c'erano tutti, il governo ha detto per la seconda volta che non ci sono effetti sulla finanza pubblica, e voi maggioranza avete detto al governo 'ma, non so, non sono sicuro'. Ne va del rispetto e della dignità di queste istituzioni", ribadisce Marattin.

La commissione Bilancio della Camera ha concluso i lavori con un nuovo rinvio del parere sulle proposte di ratifica del Mes da parte delle opposizioni.

Secondo la relatrice Ylenja Lucaselli, capogruppo di FdI in commissione Bilancio, "non c'è urgenza. E non ci sono effetti negativi per gli altri Stati che possono comunque usufruire del Mes. Quindi approfondire e porre delle condizionalità rispetto a un provvedimento che sulla programmazione potrebbe avere effetti finanziari è doveroso per rispetto degli italiani". Le opposizioni protestano però per l'ennesimo stop.

Tgcom24

LEGGI ANCHE

Fax e Mes, Di Maio a Meloni: "Ha mentito, firmai quando ero in carica"

Mes, Conte chiede il Giurì d'onore e attacca Meloni: "Ha detto il falso"

Attendiamo l'Ecofin

"Di Mes si parla giovedì mattina. Attendiamo anche l'esito dell'Ecofin", spiega il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

Marattin: "Commissione usata per finalità politica"

Non accetta l'ennesimo slittamento del parere del governo sul Mes il deputato di Italia Viva, Luigi Marattin, che non fa sconti: "Noi diciamo 'se volete rinviare la decisione sul Mes per vedere cosa succede all'Ecofin, venite in Aula e prendete la responsabilità politica di dire 'noi vogliamo attendere l'esito dell'Ecofin'. Invece avete scelto una cosa pericolosa, di usare la commissione Bilancio per arrivare a una finalità politica". "Gli elementi per esprimere un parere oggi c'erano tutti, il governo ha detto per la seconda volta che non ci sono effetti sulla finanza pubblica, e voi maggioranza avete detto al governo 'ma, non so, non sono sicuro'. Ne va del rispetto e della dignità di queste istituzioni", ribadisce Marattin.

La commissione Bilancio della Camera ha concluso i lavori con un nuovo rinvio del parere sulle proposte di ratifica del Mes da parte delle opposizioni.

Secondo la relatrice Ylenja Lucaselli, capogruppo di FdI in commissione Bilancio, "non c'è urgenza. E non ci sono effetti negativi per gli altri Stati che possono comunque usufruire del Mes. Quindi approfondire e porre delle condizionalità rispetto a un provvedimento che sulla programmazione potrebbe avere effetti finanziari è doveroso per rispetto degli italiani". Le opposizioni protestano però per l'ennesimo stop.

Tgcom24

LEGGI ANCHE

Fax e Mes, Di Maio a Meloni: "Ha mentito, firmai quando ero in carica"

Mes, Conte chiede il Giurì d'onore e attacca Meloni: "Ha detto il falso"

Attendiamo l'Ecofin

"Di Mes si parla giovedì mattina. Attendiamo anche l'esito dell'Ecofin", spiega il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

Marattin: "Commissione usata per finalità politica"

Non accetta l'ennesimo slittamento del parere del governo sul Mes il deputato di Italia Viva, Luigi Marattin, che non fa sconti: "Noi diciamo 'se volete rinviare la decisione sul Mes per vedere cosa succede all'Ecofin, venite in Aula e prendete la responsabilità politica di dire 'noi vogliamo attendere l'esito dell'Ecofin'. Invece avete scelto una cosa pericolosa, di usare la commissione Bilancio per arrivare a una finalità politica". "Gli elementi per esprimere un parere oggi c'erano tutti, il governo ha detto per la seconda volta che non ci sono effetti sulla finanza pubblica, e voi maggioranza avete detto al governo 'ma, non so, non sono sicuro'. Ne va del rispetto e della dignità di queste istituzioni", ribadisce Marattin.

La commissione Bilancio della Camera ha concluso i lavori con un nuovo rinvio del parere sulle proposte di ratifica del Mes da parte delle opposizioni.

Secondo la relatrice Ylenja Lucaselli, capogruppo di FdI in commissione Bilancio, "non c'è urgenza. E non ci sono effetti negativi per gli altri Stati che possono comunque usufruire del Mes. Quindi approfondire e porre delle condizionalità rispetto a un provvedimento che sulla programmazione potrebbe avere effetti finanziari è doveroso per rispetto degli italiani". Le opposizioni protestano però per l'ennesimo stop.

Tgcom24

LEGGI ANCHE

Fax e Mes, Di Maio a Meloni: "Ha mentito, firmai quando ero in carica"

Mes, Conte chiede il Giurì d'onore e attacca Meloni: "Ha detto il falso"

Attendiamo l'Ecofin

"Di Mes si parla giovedì mattina. Attendiamo anche l'esito dell'Ecofin", spiega il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

Marattin: "Commissione usata per finalità politica"

Non accetta l'ennesimo slittamento del parere del governo sul Mes il deputato di Italia Viva, Luigi Marattin, che non fa sconti: "Noi diciamo 'se volete rinviare la decisione sul Mes per vedere cosa succede all'Ecofin, venite in Aula e prendete la responsabilità politica di dire 'noi vogliamo attendere l'esito dell'Ecofin'. Invece avete scelto una cosa pericolosa, di usare la commissione Bilancio per arrivare a una finalità politica". "Gli elementi per esprimere un parere oggi c'erano tutti, il governo ha detto per la seconda volta che non ci sono effetti sulla finanza pubblica, e voi maggioranza avete detto al governo 'ma, non so, non sono sicuro'. Ne va del rispetto e della dignità di queste istituzioni", ribadisce Marattin.

La commissione Bilancio della Camera ha concluso i lavori con un nuovo rinvio del parere sulle proposte di ratifica del Mes da parte delle opposizioni.

Secondo la relatrice Ylenja Lucaselli, capogruppo di FdI in commissione Bilancio, "non c'è urgenza. E non ci sono effetti negativi per gli altri Stati che possono comunque usufruire del Mes. Quindi approfondire e porre delle condizionalità rispetto a un provvedimento che sulla programmazione potrebbe avere effetti finanziari è doveroso per rispetto degli italiani". Le opposizioni protestano però per l'ennesimo stop.

Tgcom24

LEGGI ANCHE

Fax e Mes, Di Maio a Meloni: "Ha mentito, firmai quando ero in carica"

Mes, Conte chiede il Giurì d'onore e attacca Meloni: "Ha detto il falso"

Attendiamo l'Ecofin

"Di Mes si parla giovedì mattina. Attendiamo anche l'esito dell'Ecofin", spiega il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

Marattin: "Commissione usata per finalità politica"

Non accetta l'ennesimo slittamento del parere del governo sul Mes il deputato di Italia Viva, Luigi Marattin, che non fa sconti: "Noi diciamo 'se volete rinviare la decisione sul Mes per vedere cosa succede all'Ecofin, venite in Aula e prendete la responsabilità politica di dire 'noi vogliamo attendere l'esito dell'Ecofin'. Invece avete scelto una cosa pericolosa, di usare la commissione Bilancio per arrivare a una finalità politica". "Gli elementi per esprimere un parere oggi c'erano tutti, il governo ha detto per la seconda volta che non ci sono effetti sulla finanza pubblica, e voi maggioranza avete detto al governo 'ma, non so, non sono sicuro'. Ne va del rispetto e della dignità di queste istituzioni", ribadisce Marattin.

La commissione Bilancio della Camera ha concluso i lavori con un nuovo rinvio del parere sulle proposte di ratifica del Mes da parte delle opposizioni.

Secondo la relatrice Ylenja Lucaselli, capogruppo di FdI in commissione Bilancio, "non c'è urgenza. E non ci sono effetti negativi per gli altri Stati che possono comunque usufruire del Mes. Quindi approfondire e porre delle condizionalità rispetto a un provvedimento che sulla programmazione potrebbe avere effetti finanziari è doveroso per rispetto degli italiani". Le opposizioni protestano però per l'ennesimo stop.

Tgcom24

LEGGI ANCHE

Fax e Mes, Di Maio a Meloni: "Ha mentito, firmai quando ero in carica"

Mes, Conte chiede il Giurì d'onore e attacca Meloni: "Ha detto il falso"

Attendiamo l'Ecofin

"Di Mes si parla giovedì mattina. Attendiamo anche l'esito dell'Ecofin", spiega il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

Marattin: "Commissione usata per finalità politica"

Non accetta l'ennesimo slittamento del parere del governo sul Mes il deputato di Italia Viva, Luigi Marattin, che non fa sconti: "Noi diciamo 'se volete rinviare la decisione sul Mes per vedere cosa succede all'Ecofin, venite in Aula e prendete la responsabilità politica di dire 'noi vogliamo attendere l'esito dell'Ecofin'. Invece avete scelto una cosa pericolosa, di usare la commissione Bilancio per arrivare a una finalità politica". "Gli elementi per esprimere un parere oggi c'erano tutti, il governo ha detto per la seconda volta che non ci sono effetti sulla finanza pubblica, e voi maggioranza avete detto al governo 'ma, non so, non sono sicuro'. Ne va del rispetto e della dignità di queste istituzioni", ribadisce Marattin.

La commissione Bilancio della Camera ha concluso i lavori con un nuovo rinvio del parere sulle proposte di ratifica del Mes da parte delle opposizioni.

Secondo la relatrice Ylenja Lucaselli, capogruppo di FdI in commissione Bilancio, "non c'è urgenza. E non ci sono effetti negativi per gli altri Stati che possono comunque usufruire del Mes. Quindi approfondire e porre delle condizionalità rispetto a un provvedimento che sulla programmazione potrebbe avere effetti finanziari è doveroso per rispetto degli italiani". Le opposizioni protestano però per l'ennesimo stop.

Tgcom24

LEGGI ANCHE

Fax e Mes, Di Maio a Meloni: "Ha mentito, firmai quando ero in carica"

Mes, Conte chiede il Giurì d'onore e attacca Meloni: "Ha detto il falso"

Attendiamo l'Ecofin

"Di Mes si parla giovedì mattina. Attendiamo anche l'esito dell'Ecofin", spiega il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

Marattin: "Commissione usata per finalità politica"

Non accetta l'ennesimo slittamento del parere del governo sul Mes il deputato di Italia Viva, Luigi Marattin, che non fa sconti: "Noi diciamo 'se volete rinviare la decisione sul Mes per vedere cosa succede all'Ecofin, venite in Aula e prendete la responsabilità politica di dire 'noi vogliamo attendere l'esito dell'Ecofin'. Invece avete scelto una cosa pericolosa, di usare la commissione Bilancio per arrivare a una finalità politica". "Gli elementi per esprimere un parere oggi c'erano tutti, il governo ha detto per la seconda volta che non ci sono effetti sulla finanza pubblica, e voi maggioranza avete detto al governo 'ma, non so, non sono sicuro'. Ne va del rispetto e della dignità di queste istituzioni", ribadisce Marattin.

La commissione Bilancio della Camera ha concluso i lavori con un nuovo rinvio del parere sulle proposte di ratifica del Mes da parte delle opposizioni.

Secondo la relatrice Ylenja Lucaselli, capogruppo di FdI in commissione Bilancio, "non c'è urgenza. E non ci sono effetti negativi per gli altri Stati che possono comunque usufruire del Mes. Quindi approfondire e porre delle condizionalità rispetto a un provvedimento che sulla programmazione potrebbe avere effetti finanziari è doveroso per rispetto degli italiani". Le opposizioni protestano però per l'ennesimo stop.

Tgcom24

LEGGI ANCHE

Fax e Mes, Di Maio a Meloni: "Ha mentito, firmai quando ero in carica"

Mes, Conte chiede il Giurì d'onore e attacca Meloni: "Ha detto il falso"

Attendiamo l'Ecofin

"Di Mes si parla giovedì mattina. Attendiamo anche l'esito dell'Ecofin", spiega il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio. germania

mes

mes italia

Esm

approvata la riforma del mes

alla firma il mes europa

patto di stabilita

Perché il mes e pericoloso?

Cosa significa mes?

Cosa succede se l'italia non aderisce al mes?

Come funziona il mes in parole semplici?

germania

germania

Marattin: "Commissione usata per finalità politica" germania

Non accetta l'ennesimo slittamento del parere del governo sul Mes il deputato di Italia Viva, Luigi Marattin, che non fa sconti: "Noi diciamo 'se volete rinviare la decisione sul Mes per vedere cosa succede all'Ecofin, venite in Aula e prendete la responsabilità politica di dire 'noi vogliamo attendere l'esito dell'Ecofin'. Invece avete scelto una cosa pericolosa, di usare la commissione Bilancio per arrivare a una finalità politica". "Gli elementi per esprimere un parere oggi c'erano tutti, il governo ha detto per la seconda volta che non ci sono effetti sulla finanza pubblica, e voi maggioranza avete detto al governo 'ma, non so, non sono sicuro'. Ne va del rispetto e della dignità di queste istituzioni", ribadisce Marattin. germania