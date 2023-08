"L'Opera in Salotto - La Diffusione del Melodramma Oltre il Teatro" a Spoleto

Ciò accade quando i protagonisti di un evento sono musicisti che credono in ciò che fanno e che sono uniti dall'amore della musica. "L'Opera in Salotto - La Diffusione del Melodramma Oltre il Teatro" è il titolo del concerto realizzato in collaborazione con Umbria Music Fest International e Italia Arte Fest che si è tenuto al Museo Casa Menotti di Spoleto. Il direttore artistico è il Maestro Walter Attanasi, considerato uno dei più interessanti direttori d’orchestra della sua generazione.

Nel dicembre 2013, in occasione del bicentenario della nascita di Wagner, Attanasi é stato invitato a Vilnius per dirigere, in forma di concerto, il secondo atto di Tristan und Isolde, in prima esecuzione assoluta per la Lituania; ha, inoltre, diretto il concerto ufficiale di chiusura della Presidenza della Lituania al Consiglio dell’Unione Europea. La sua versatilità lo ha portato a dirigere anche ad Umbria Jazz e a collaborare con Diane Reeves, Quincy Jones, Stefano Di Battista, Roberto Gatto, Leonid Chizhik, Danilo Rea. Nel 2004 ha diretto il Concerto di Capodanno, in diretta televisiva, dal Palazzo del Quirinale a Roma per i 50 anni della RAI, su richiesta del Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi.

Al Maestro Attanasi gradito ospite a "Popular" insieme ai musicisti che hanno dato vita al concerto, abbiamo chiesto cosa significa per lui portare a Spoleto un evento come "L'Opera in Salotto - La Diffusione del Melodramma Oltre il Teatro": "Molti ricordi, innanzitutto. Ho fatto due anni importanti al Festival dei due mondi ai tempi del Maestro Menotti. I rapporti con Spoleto sono sempre rimasti ottimi, così come con la famiglia Monini, non solo dal punto di vista professionale ma anche di amicizia personale con loro. Proprio da un rapporto che si è cementato negli anni, è nata l'esigenza di organizzare concerti in questa bellissima location. Il concerto di oggi non è altro che un suggellare per l'ennesima volta la presenza di artisti importanti, la cui fama va anche al di fuori dei nostri confini. È sempre un'emozione particolare, che esula dai contesti musicali tradizionali, abbiamo scelto l' Opera in salotto omaggiando in periodo come il '700 o '800 quando l'opera arrivava nelle case, portando cultura non solo nel mondo borghese.

Valentina Varriale soprano di fama internazionale, ma anche grande appassionata della musica della sua città ha collaborato tra gli con l’ensemble Cappella della Pietà dei Turchini, specializzato nel repertorio musicale napoletano tra il XVII e il XVIII secolo, ha ammaliato il pubblico di Spoleto con la sua versatilità. La soprano parla così del concerto: "Un'esperienza che arricchisce è in po' come ritornare alle origini; io parto dalla musica cameristica amo i contesti raccolti come questo che fanno sì di poter superare i generi come nel caso di brani come 'Fenesta ca' Lucive' che pur contenendo una 'cellula' musicale de 'La Sonnambula' di Bellini, è un brano popolare. Quella di essere in bilico tra i generi è una sfida che mi arricchisce, il poter modulare la mia voce facendola interagire con il pianoforte, andando oltre le etichette. La musica è un fluire penso che la voce debba interagire con la musica".

Il Maestro Antonio Maria Pergolizzi nato a Catania, si è diplomato in Pianoforte con il M° G.Scotese, Clavicembalo con la Sig.ra Paola Bernardi e Strumentazione per Banda con il M° Fulvio Creux. Molto intensa la sua attività come pianista, clavicembalista, organista e direttore in molti festival in Italia e nel mondo Antonio Maria Pergolizzi parla così dei brani racchiusi nel concerto "L'Opera in Salotto - La Diffusione del Melodramma Oltre il Teatro": "Le composizioni sono di autori meno conosciuti oggi, ma molto noti allora. Quelle suonate da me durante il concerto sono trascrizioni che venivano fatte ascoltare nei salotti ottocenteschi. Essendo Maestro Sostituto del Teatro dell'Opera di Roma, amo portare queste composizioni in location come il museo casa Menotti, con lo scopo di fare arrivare al pubblico tutte le sfaccettature della musica. Sono stato assistente del Maestro Attanasi e lo stare accanto a lui e proporre al pubblico composizioni di quel periodo, mi ha portato ad apprezzare la musica in tutti i suoi aspetti.