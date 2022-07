Olivia Trummer presenta il nuovo album "For You

"For You", pubblicato da Warner Music, si basa sul lavoro e delle esperienze degli ultimi anni di Olivia. Ad accompagnarla in questo viaggio due esponenti di primissimo piano del panorama jazzistico italiano: Rosario Bonaccorso e Nicola Angelucci.

Bonaccorso è contrabbassista di grande esperienza ed eleganza, con alle spalle quarant’anni di attività come leader di vari progetti e sideman di artisti internazionali. Il batterista e compositore Nicola Angelucci è diventato stretto collaboratore di Olivia sin dal loro primo incontro, nel 2016. L’album è impreziosito dal suono magico della tromba di Fabrizio Bosso e dall’inconfondibile tocco del chitarrista americano Kurt Rosenwinkel, entrambi fan appassionati di Olivia, disponibili anche a unirsi al trio nel live, quando se ne presenti l’occasione. Olivia Trummer è nostra ospite a "Jazz Meeting".

"For You" è un disco prevalentemente jazz, ma che ha anche altre "contaminazioni" musicali. Cosa ne pensi?

In effetti ho “respirato” tanta musica diversa sin da quando ero piccola, non solo Jazz ma anche musica classica, pop, cantautori, dice Olivia Trummer. Amo artisti come Stevie Wonder, Joni Mitchell, i Beatles, gli Steely Dan e probabilmente nel mio nuovo album si sente. È proprio questo background così vario a consentirmi di mescolare melodie che restano subito in mente e temi ricorrenti con la spontaneità e la libertà del jazz.

Nasce prima la Olivia Trummer pianista o la Olivia Trummer cantante? Quale secondo te il rapporto tra i due ruoli?

All’inizio ero identificata più come pianista che come cantante, nonostante mi piacesse cantare nei cori. A un certo punto ho sentito l’urgenza di sperimentare l’uso della mia voce come uno strumento in aggiunta e strettamente connesso a ciò che suonavo con il pianoforte. Inoltre avevo scritto dei testi che volevo cantare. Determinante è stato il periodo in cui ho studiato a New York, dove ho incontrato persone di grande talento e molto versatili che mi hanno spinto verso l’idea di esibirmi nel doppio ruolo di pianista e cantante. Ci è voluto un po’ di tempo, ovviamente, e tanta pratica per sentirmi totalmente a mio agio, ma adesso con un pianoforte sotto le dita e un microfono davanti a me è la condizione che preferisco: quello che canto mi porta a suonare in modo più “cantabile” e viceversa sono stimolata a intraprendere percorsi melodici inusuali.

In "For You" collaborano con te musicisti italiani; come ti sei trovata a lavorare con loro?

Molto bene! Mi piace suonare con musicisti italiani, hanno un approccio alla musica genuino e appassionato, suonano con il cuore ma nutrono molto rispetto nei confronti della tradizione e un grande amore per la bellezza. Inoltre nel jazz la comunicazione è basilare e sembra che per gli italiani sia naturale comunicare tra loro, in qualunque modo, che sia con le parole, con i gesti o attraverso la musica.

Quali i prossimi impegni sul fronte dei concerti?

Questa estate sarò in diversi festival e rassegne italiane a presentare "For You", sia in trio che a volte con la partecipazione speciale di Fabrizio Bosso, che è anche ospite nel disco. Poi suonerò alcuni concerti con Kurt Rosenwinkel, anche lui ospite dell’album, in Svizzera, a Londra e in Serbia con la sua Caipi Band. Tanti viaggi in programma... la mia vita da musicista sta tornando finalmente normale!