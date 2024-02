Naima Faraò presenta il nuovo disco "Dots"

In passato Naima è stata la frontwoman del Black Beat Movement, un collettivo formatosi nel 2012 che ha condiviso il palco con numerosi artisti internazionali, tra cui De la Soul, Hiatus Kaiyote, Alpha Blondy e Julian Marley. Naima fa anche parte dell'acclamata Artchipel Orchestra, una delle realtà più creative nel panorama jazz italiano, vincitrice del Top Jazz come 'migliore formazione dell'anno' nel 2012, 2017 e 2022. "Dots" è anticipato dal nuovo singolo "Run", un'avventura nei territori del jazz contemporaneo, soul e R&B con il featuring del rapper statunitense Napoleon Maddox.

In uscita il primo marzo "Dots" , lavoro che vede il debutto discografico come solista di Naima Faraò , pubblicato da Beat Machine.

Tgcom24

Giovedì 29 febbraio "Dots" sarà presentato in anteprima live al Biko di Milano. Naima, gradita ospite a “Jazz Meeting”, parla così dell’attesa del concerto: "In questo momento, non ti nascondo che sono un po’ in ansia, ma anche molto contenta, perché con 'Dots' ritengo di aver fatto un buon lavoro in cui mi riconosco, sia dal punto di vista artistico che umano. E' un disco autobiografico, perché racconta di un mio periodo particolare, una fase della vita in cui ho messo dei punti che inizialmente hanno segnato delle chiusure, che però hanno poi avuto dei risvolti positivi, perché dietro un punto c’è sempre un nuovo inizio. Sono emozionata in vista di questo appuntamento dal vivo", racconta.

Hai atteso molto tempo prima di pubblicare il tuo primo disco solista...

Facendo parte di Black Beat Movement, dove ero considerata la frontwoman e che è durato quasi dieci anni, tutte le mie energie sono state dirette verso questo progetto. Nel momento in cui si è chiuso quel periodo, ho iniziato a scrivere cose mie; successivamente quando ho ritenuto di aver raccolto materiale sufficiente, ho deciso di intraprendere questa nuova strada; il disco è stato frutto di un percorso umano e professionale. Il lavoro si è concretizzato anche grazie ai musicisti che hanno suonato con me: Edoardo Maggioni al rhodes, piano e synths, Andrea Dominoni che suona il basso e Matteo D'Ignazi alla batteria e alle percussioni.

Anche in questo caso c’è stato un periodo di preparazione

Edoardo, Andrea e Matteo, fanno parte del mio quartetto. Prima di sottoporre i brani a loro abbiamo fatto un tour per l’Italia per vedere come mi trovavo si è creata una bella energia e quando è stato il momento di iniziare "Dot" alcuni brani sono nati da session in studio improvvisate; c’è un brano come "Roll Back", che è iniziato da una session nata al momento.

Come nascono i testi?

Ho sempre puntato sulla scrittura originale, amo creare frasi che richiamino immagini; è un onore per me pensare che la gente ascolti la musica e le parole che scrivo. Quando creiamo un lavoro noi musicisti ci troviamo in una posizione privilegiata, perché c’è comunque qualcuno che ci ascolta. Nell’oceano di produzioni che ci sono nel mondo della musica, spesso è difficile cercare anche un punticino per emergere. Intanto sto pensando già ad altri concerti, dopo la data al Biko.