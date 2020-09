Monia Angeli spazia dal jazz al soul ed emoziona 

Grande successo domenica 30 agosto a Bellaria Igea Marina, per il concerto della "Colours Jazz Orchestra" e Monia Angeli, voce in grado di interpretare un ampio ventaglio di composizioni dal jazz al soul, sempre con un grande impatto per chi ascolta. La "Colours Jazz Orchestra" si è confermato ensemble di grande livello, capace di collaborare nel corso degli anni con alcuni dei più grandi nomi del jazz italiano ed internazionale. Monia Angeli è gradita ospite a "Jazz Meeting".

"È stata una grande serata - dice la cantante - con gli straordinari musicisti che mi hanno accompagnata, regalando non solo al pubblico presente, ma anche a me una emozione incredibile. Grazie anche alla collaborazione con tutte le realtà di Bellaria Igea Marina, la serata è riuscita benissimo".

Nel corso di questo fine settimana una intensa due giorni di musica...

Al Portocanale di Bellaria c'è "Il gusto del Porto", appuntamento all'insegna della musica con concerti e degustazione del pesce.

Un'ottima occasione per coniugare l'amore per la musica a quello delle risorse del nostro mare

Saranno giornate di festa dedicate al mare, quindi e in una festa la musica non può mancare. Farò due concerti di Pianoforte e voce, suonando con Stefano Nanni, pianista che ha lavorato tra gli altri con Rafael Gualazzi e Vinicio Capossela.

Anche il percorso intrapreso con Mogol è stato per te motivo di soddisfazione...

Un grande onore collaborare con lui, un percorso iniziato per caso in una serata a Bellaria poco dopo la scomparsa di Paolo Villaggio, con il quale ho collaborato in teatro per una tournée, che rappresenta una straordinaria esperienza professionale. Non ho avuto solo l'occasione di cantare brani che Mogol scrisse per Battisti o Mina, ma anche per altri grandi nomi della musica. Con il pianista e chitarrista Riccardo Cesari, ho cercato di interpretare al meglio le straordinarie canzoni del Maestro Mogol. Portare in giro per l'Italia in questi anni ciò che lui ha creato è stato bellissimo.

Ci sono cantanti che per te sono dei punti di riferimento?

Certamente Diane Shuur o Ella Fitzgerald, ma anche la nostra Roberta Gambarini, cantante italiana che vive ormai da molti anni in America, dove ha portato avanti una straordinaria carriera. La adoro, sia dal punto di vista canoro che didattico.

Quali saranno i tuoi impegni futuri?

Spero innanzitutto che i prossimi siano mesi di "apertura" per il mondo della musica. Suonerò alla fiera di Cento poi in un anfiteatro vicino Macerata, successivamente sarò a Broni, e a Bologna per il progetto con Mogol.