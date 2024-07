Il medico consiglia... la medicina conservativa in ambito ortopedico: che cos'è e quali sono le terapie

La terapia infiltrativa è indicata per tutti i distretti corporei anche per patologie di origine degenerativa, traumatica, reumatica e metabolica. Mentre la terapia infiltrativa ECO guidata risulta particolarmente utile per alcune articolazioni e determinate localizzazioni anatomiche. In questi casi, infatti, utilizzo l’ecografo per individuare e centrare il punto da trattare rendendo la metodica infiltrativa precisa e mirata.