Il medico consiglia...affrontare al meglio le allergie autunnali: cause, sintomi e rimedi

L’estate sta volgendo al termine portando via con sé il periodo delle allergie estive, è sconsigliato, però, abbassare la guardia: ottobre è alle porte con una nuova ondata di pollini. Naso chiuso, occhi arrossati, sintomi influenzali porteranno migliaia di persone a riversarsi nelle farmacie per chiedere sollievo. Quali sono i pollini responsabili delle allergie autunnali? Quali i test da fare per attestare le allergie? Come alleviare i sintomi prima di ricorrere ai farmaci e come scegliere adeguatamente gli antistaminici? Ne abbiamo parlato con la dottoressa Giulia di Colo, responsabile del Centro di Allergologia e di Immunodeficienze presso l’Unità operativa di Immunologia, Reumatologia, Allergologia e Malattie Rare dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano.