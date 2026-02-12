Massimiliano Salvioni, tra fotografia e regia
Massimiliano Salvioni è un fotografo versatile che si esprime spaziando tra reportage, ritratto di moda e glamour, così come tra paesaggi, still-life, matrimoni e gossip. Negli ultimi anni ha scoperto anche la regia, ed ha riscosso molti consensi e plausi il suo lavoro “Ciao mi chiamo Eleonora”, docu-film sulla figura di Eleonora Restori, bambina in odore di santità, morta giovanissima.
© Ufficio stampa
Durante un viaggio a Medjugorje, Salvioni ha avuto l’opportunità di conoscere la famiglia Restori e, in particolare, la loro figlia Eleonora. Una bambina di soli dodici anni, dotata di una sensibilità unica, che viveva un rapporto intenso con la dimensione spirituale, arrivando a dialogare con i santi, tra cui sembra Padre Pio.
Colpito dalla straordinarietà di questa esperienza, Salvioni ha deciso di documentare la breve ma luminosa vita di Eleonora, affinché la sua testimonianza potesse essere conosciuta e custodita. Nonostante la malattia che l’ha portata alla morte fisica, Eleonora ha vissuto la sofferenza come una grazia, offrendo il proprio dolore a Dio e trasformandolo in un seme di speranza per tante persone.
Le numerose testimonianze raccolte hanno suscitato grande attenzione fino ad arrivare in Vaticano, ed è attualmente in corso su Eleonora una richiesta di beatificazione.
Il docufilm dedicato a Eleonora, visionabile su YouTube, è il frutto di due anni di lavoro intenso, in cui Salvioni ha intrecciato immagini, racconti e spiritualità. In qualità di musicista, ha curato personalmente anche la colonna sonora, donando all’opera un carattere intimo ed emozionante. Con questo progetto, Salvioni non solo racconta la vita di una bambina speciale, ma regala al pubblico un viaggio di fede e di speranza, capace di toccare il cuore e aprire uno sguardo nuovo sul mistero della grazia.