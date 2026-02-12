Massimiliano Salvioni, tra fotografia e regia

Massimiliano Salvioni è un fotografo versatile che si esprime spaziando tra reportage, ritratto di moda e glamour, così come tra paesaggi, still-life, matrimoni e gossip. Negli ultimi anni ha scoperto anche la regia, ed ha riscosso molti consensi e plausi il suo lavoro “Ciao mi chiamo Eleonora”, docu-film sulla figura di Eleonora Restori, bambina in odore di santità, morta giovanissima.