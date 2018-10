Locauto lancia la tariffa dinamica...a bordo campo

La rivoluzione dell'advertising passa per l'immediatezza e la velocità. Grazie a una nuova soluzione tecnologica, Locauto è oggi in grado di trasmettere in real time la migliore tariffa di noleggio auto disponibile sul sito locautorent.com e App, attraverso i led bordocampo.

L'innovativa soluzione di “instant ADV” è stata realizzata in collaborazione con Fluid Next, un’innovativa piattaforma tecnologica che punta su un approccio disruptive, intervenendo nella logica tradizionale delle sponsorizzazioni sportive allo stadio. Un messaggio dinamico, attivo in tutte le partite casalinghe di FC Inter e aggiornato in tempo reale con la miglior tariffa di noleggio disponibile in quel preciso istante.



La sperimentazione, già partita durante il derby Inter-Milan della scorsa settimana, è un esempio concreto di creatività innovativa, che ha posto il prodotto al centro della comunicazione. Si tratta soprattutto della "prima assoluta" per una compagnia di noleggio auto nell’ambito della comunicazione integrata, che intende combinare al meglio la pubblicità tradizionale con l’advertising digitale.