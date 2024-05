Kickboxing, il pluricampione Giorgio Petrosyan torna sul ring il 18 maggio a Milano

Sabato 18 maggio, all'Allianz Cloud, nel cartellone del'evento Petrosyan Mania Gold Edition, incontrerà il campione mondiale Sergio Sanchez, 6 world title, imbattuto da 3 anni, nell'attesissimo match per il Wako Pro, trasmesso in diretta mondiale su Dazn. Numerose le celebrities previste, da Tedua, Guè Pequeno, Lazza, Emis Killa, Tony Effe, Bobo Vieri, Costanza Caracciolo e Benedetta Mazza, oltre ad atleti di altissimo livello che si affronteranno in match di kickboxing, mma e muay thai.

Tgcom24

Giorgio "The Doctor" Petrosyan è il kick boxer piu forte di tutti i tempi. Nato in Armenia, è diventato italiano nel 2014 per meriti sportivi. Più di 100 vittorie, imbattuto per 42 incontri tra il 2007 e il 2013. Insieme al fratello Armen, ha una palestra a Milano. Giorgio combatterà ancora nei prossimi due anni per chiudere la carriera nel 2025.

Sabato 18 maggio, al Petrosyan Mania, gala internazionale di sport da combattimento ideato e organizzato dai fratelli Petrosyan, per la prima volta, combatterà per il Titolo Mondiale Wako Pro.



In programma ci saranno anche un Titolo Europeo Wako Pro e due Titoli Italiano Wako Pro. Per informazioni e biglietti cliccare qui