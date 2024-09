Ospite a "Jazz Meeting" Roberto Bonati, direttore artistico di Parmafrontiere

Un progetto di formazione musicale all’interno dell’Erasmus di scambi europei tra studenti, coinvolge l’Accademia di Oslo, quella di Vienna e quella di Norimberga in Germania, nonché il nostro Conservatorio.

L’ensemble si compone e di 22 studenti che vengono da altri paesi e restano a Parma per una settimana.

A maggio lanciai l’idea di un progetto dedicato al settimo centenario dalla morte di Marco Polo, abbiamo intitolato il concerto “The Silk Road,” ovvero la via della seta.

Gli studenti hanno composto musiche ispirate a questo progetto sono molto felice del risultato, abbiamo lavorato bene in questi mesi e i ragazzi sono fantastici, mi auguro che “The Silk Road”, piaccia al pubblico di Parmafrontiere.