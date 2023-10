A "Jazz Meeting" Francesca Sortino racconta l'album "Two Things of Gold"

"Two Things Of Gold" è il nome di un progetto collaborativo al suo debutto discografico con l'omonimo album, anticipato dal singolo “Rooms To Go”, pubblicato da A.ma records.

Francesca Sortino è una cantautrice e interprete con numerose collaborazioni nel mondo accademico del jazz e del pop, con sette album solisti all'attivo. Numerose le incursioni di Francesca Sortino nel pop. Dall'hit single "Doo-Uap, Doo-Uap, Doo-Uap" dei Gabin (Virgin, 2002) alla tv con "I don't know you" e "Aquì Otra Vez" (BMG) dei Comedy of Life, rispettivamente sigla del programma Le Iene e colonna sonora del film "Tre Metri Sopra Il Cielo". La sua duttilità vocale incanta anche Pupi Avati, innamorato del linguaggio del jazz applicato alle immagini. Dall'album "Kiss Me" (Sugar, 2004) il regista emiliano sceglie la traccia omonima per "Quando arrivano le ragazze" mentre "Cantando con le lacrime agli occhi" (Sugar, 2004) diventa la title track per "La seconda notte di nozze". Diego Lombardo, figlio di Francesca Sortino, è un giovane produttore e dj romano, studente di musica elettronica al Conservatorio Ottorino Respighi di Latina e partner di vari musicisti con il nome di Diego.Wav. Nel 2017 debutta discograficamente producendo "Be Free" di Francesca Sortino, nel 2022 pubblica lo strumentale "Eunoia", una raccolta di beat che spaziano dai toni dark della trap del sud degli Stati Uniti alle linee più morbide e melodiche della West Coast. Nel 2022 ha iniziato la produzione del primo album dei "Two Things Of Gold". Francesca Sortino, gradita ospite a "Jazz Meeting", parla cosi della sua collaborazione con Diego. "Ho già iniziato a lavorare con mio figlio già dal precedente album che si intitola "Be Free". Il lavoro con Diego è quello di due mondi differenti: il mio che è quello jazzistico e il suo che è invece quello dell'hiphop. Sono due mondi solo apparentemente lontani. Faccio mie le parole del pianista americano Robert Glasper, che ritiene l'hiphop “figlio” del jazz. Personalmente pur avendo una formazione jazzistica, ascolto tutto quello che è il territorio della black music. Iniziai con Joni Mitchell e James Taylor per poi passare al jazz ed alla musica brasiliana; cerco quindi di "nutrirmi" di musica, anche se non basta una vita per ascoltare tutto ciò che si vorrebbe.

Collaborare con tuo figlio ti dà degli stimoli in più?

Si, mio figlio sta studiando elettronica al Conservatorio, ma suona anche il clarinetto è molto eclettico e fantasioso. "Rooms to go" ha delle suggestioni che ho cercato di dare fin da quando ho iniziato a crearla; si ispira a quelli che sono stati i miei ascolti dove alle sonorità acustiche, con strumenti come tromba e batteria, si aggiungono quelle elettroniche. La commistione tra suoni acustici ed elettronici emerge secondo me, in tutte le quattordici tracce del disco, con tre reinterpretazioni di capolavori jazz, da "Con Alma" di Dizzy Gillespie a "Malachi" di Andrew Hill e "Where Flamingos Fly", portata al successo da Gil Evans.

Nel video di "Much Love To Te Earthward", è come se musica e natura fossero la stessa cosa

Io amo molto la natura, mi piace trascorrerci il tempo, ho costruito il brano come una fosse una "full immersion" nella natura, e un invito a rispettarla in ogni suo aspetto. Anche i suoni sono molto naturali; l'elettronica c'è ma è molto diluita. Aver creato questo brano è come aver percorso una strada accogliente. "Rooms to go" è l'equilibrio tra l'immediatezza contrapposta a qualche scelta musicale più sorprendente.

Lavorerete dal vivo prossimamente?

Ci stiamo organizzando per i concerti con mio figlio alle elettroniche, io alla voce e Pietro Lussu al pianoforte ed alle tastiere. Un trio, almeno inizialmente, che sarà aperto ad altri musicisti a seconda delle esigenze.