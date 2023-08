A "Jazz Meeting" Elisa Ridolfi racconta "Curami l'anima"

Il disco vede la partecipazione straordinaria di Eugenio Finardi e del violoncellista Jaques Morelenbaum. Elisa Ridolfi ha alle spalle una lunga attività di promozione del fado, iniziata quando, poco più che ventenne, Marco Poeta la volle come voce femminile in un ensemble votato a diffondere in Italia quel repertorio. La compagnia era eccellente: le voci maschili, per dire, erano Eugenio Finardi e Francesco Di Giacomo.

Seguirono anni ricchi di esperienze e di incontri che non suscitarono timori eccessivi in quella giovanissima cantante che, con grande disinvoltura, dispensava la magia della sua voce assieme a interpreti come Jorge Fernando, Argentina Santos, Riccardi Ribeiro, Ana Sofia Varela, Ana Muora, o anche altri grandi artisti italiani, tra i quali Andrea Parodi, Peppe Servillo e Lucio Dalla, con il quale duetta prima al Sao Luis di Lisbona e poi allo Strehler di Milano. A ben vedere, è questo un lungo periodo di gestazione in cui, con passo insolitamente lento, senza alcuna smania, Elisa muove verso questo nuovo disco, che ad oltre vent’anni dalla sua entrata in scena sotto le bandiere del fado, segna anche il suo esordio come cantautrice. Con la direzione artistica di Tony Canto, un ensemble di grandi musicisti, e la partecipazione straordinaria di Eugenio Finardi e Jaques Morelenbaum, un esordio di rara forza espressiva. Un progetto realizzato con il contributo di NuovoImaie. E’ la stessa Elisa Ridolfi, ospite a “Jazz Meeting” a parlarci del progetto. "Nella mia vita artistica ho sempre scritto molto - racconta Elisa -, ho un approccio creativo costante con il nuovo; per questo disco abbiamo ragionato sulla forma canzone, dando vita a un lavoro più cantautorale. La produzione di materiale musicale, per quanto mi riguarda, va di pari passo con la vita. La musica mi ha aiutata ad ampliare I miei orizzonti. Una tipologia di lavoro che esiste da diverso tempo e che ho realizzato con Tony Canto, produttore del disco, ma anche coautore di diversi brani".

“Curami l’Anima", mi sembra frutto di un lavoro molto spontaneo

Questo disco è nato senza una visione univoca, un flusso di idee lo definirei; poi lavorando alla sua realizzazione, ci siamo accorti che in realtà c'era un "filo rosso" che legava i vari brani, il riconoscere il significato dei testi come nel caso di "Curami l'Anima", primo brano estratto dal disco, che ha dato un focus a tutto il lavoro. Ci siamo lasciati trasportare dalle emozioni e tutto si è concretizzato grazie a Tony e agli altri musicisti. Non c'è stato alcuno sforzo nel realizzare le varie canzoni. Devo ringraziare tutti i musicisti grazie ai quali ho imparato molto.

La tua carriera iniziata con il Fado ti ha poi portata anche in altre direzioni...

Ho fatto questo percorso grazie a Marco Poeta con il disco dedicato al Fado. Ero con due cantanti del calibro di Francesco di Giacomo ed Eugenio Finardi. Marco è tutt'ora un divulgatore di questo genere. Successivamente ho ampliato i miei orizzonti, approdando in progetti come il Collettivo del Barrio, senza dimenticare le mie radici.

Cosa rappresenta per te il live?

È stato sempre il mio motore; fin da giovanissima sono abituata ad esibirmi vivendo del contatto con il pubblico. Tanto che le prime volte quando ho lavorato in studio ho impiegato tempo per ambientarmi. Ho dovuto imparare a gestire lo studio. Cantando e suonando dal vivo invece, costruisco i brani con i musicisti e con il pubblico che cambia ogni sera.