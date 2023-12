A "Jazz Meeting" il pianista Claudio Angeleri ideatore di "Invenzioni a più voci"

Con Angeleri, fortemente coinvolti nel progetto anche Gianluigi Trovesi, grande esponente del jazz europeo dalla riconoscibile e spiccata personalità, e altri fuoriclasse del panorama nazionale come Gabriele Comeglio e Giulio Visibelli tra i fiati, il bassista Marco Esposito e una nuova realtà della batteria italiana quale Matteo Milesi. Il tutto arricchito dalla straordinaria voce di Paola Milzani. Un progetto che ha visto la luce su un cd, registrato dal vivo e intitolato “Concerto feat. Gianluigi Trovesi” dato alle stampe per Dodicilune, pubblicato lo scorso 14 novembre. Del progetto abbiamo discusso con lo stesso Claudio Angeleri, nostro gradito ospite a "Jazz Meeting", che ci parla così del rapporto con i musicisti coinvolti nel progetto. "Collaboro con loro da molti anni - dice Angeleri -, in particolare con Gianluigi Trovesi musicista di fama internazionale. Ho cercato di raccontare attraverso la musica personaggi della storia; per questo avevo bisogno di una formazione corale. A me piace molto lavorare per grandi organici, anche se il progetto potrebbe andare bene anche nella dimensione del piano "solo". Le composizioni sono dedicate a Caravaggio o a Torquato Tasso, ma anche a nomi meno noti, come Costantino Beltrami che scoprì le sorgenti del Mississippi, poi ho voluto dedicare un brano alle donne della Resistenza, che hanno avuto un ruolo fondamentale per la storia dell'Italia. Il disco si chiama “Concerto feat. Gianluigi Trovesi” ed è pubblicato dall'etichetta salentina "Dodicilune", abbiamo effettuato la registrazione dal vivo, con lo scopo di mantenere il più possibile la purezza della musica nel jazz".

La risposta del pubblico nel vostro concerto milanese mi è sembrata ottima.

Si, devo dire che come già accaduto in altri concerti la gente è stata come un "musicista aggiunto". Siamo contenti del fatto che il pubblico ci abbia tributato grandi applausi. Nel concerto a Mila abbiamo anche venduto molti cd, un segnale che fa capire come questo supporto, così come il vinile stia ritornando in auge.

"Concerto feat. Gianluigi Trovesi" è in continua evoluzione...

Dietro al progetto c'è un grande lavoro che va oltre i generi; in esso coagulano musica ed emozioni e la musica si evolve anche grazie al pubblico. Abbiamo partecipato a diversi festival, con la possibilità di arrangiare anche per vari tipi di ensemble. Conto di continuare a collaborare con Trovesi che si è messo al servizio della mia musica, dimostrando grande passione ed umiltà. Qualità queste ultime, che mi fanno capire la sua grandezza, di persona e di musicista.