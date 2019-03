Intervista a Franz di Cioccio della Premiata Forneria Marconi

Fabrizio, sulla sua esperienza con la Pfm disse: «La nostra tournée è stata il primo esempio di collaborazione tra due modi completamente diversi di concepire e eseguire le canzoni. Un'esperienza irripetibile perché PFM non era un'accolita di ottimi musicisti riuniti per l'occasione, ma un gruppo con una storia importante, che ha modificato il corso della musica italiana. Ecco, un giorno hanno preso tutto questo e l'hanno messo al mio servizio...».

Opinione che trova concorde Franz Di Cioccio, batterista e membro fondatore della Premiata Forneria Marconi, nostro gradito ospite a "Popular"

Si, dice Di Cioccio, anche perché in quel periodo non capitava spesso in Italia che artisti di estrazione musicale spesso totalmente differente, collaborassero tra loro.

Lui veniva dal cantautorato italiano, una scena dove era difficile emergere perché molti erano i cantautori in quel periodo; noi dal rock, con esperienze discografiche e sul palco, che ci avevano portato non solo in tutta Italia, ma anche in Inghilterra, negli Stati unti e in Giappone.

Gli arrangiamenti che curammo in quella occasione per Fabrizio, con canzoni come "Bocca di Rosa" o "Il Pescatore" rimasero poi negli anni dei classici nei suoi spettacoli dal vivo.

Il primo "album concerto" con lui ebbe tanto successo da indurci a pubblicare un secondo volume, con le canzoni che per mancanza di spazio non avevano potuto trovare collocazione nel primo disco.



La novità di questa Tournée sta anche nel fatto che ci saranno due importanti ospiti...

Sì, Flavio Premoli che non suonava con noi da quindici anni, dopo avere fondato la Premiata Forneria Marconi, per caso si riunì a noi per un concerto e si trovò talmente bene dall'accogliere il nostro invito per questa nuova tournée. Michele Ascolese è un altro musicista che non ha bisogno di presentazioni: un chitarrista tra i più apprezzati della scena musicale italiana, anche lui per lunghi anni collaboratore di Fabrizio. Siamo contenti di averlo con noi non solo per le sue qualità musicali, ma anche per quelle umane.



In voi noto sempre un grande entusiasmo...

Sì, anche perché questa non è la "solita reunion" ma una vera e propria festa, che noi abbiamo allestito con grande cura. Come recita il titolo del nostro ultimo disco "Emotional Tattoos" io Patrick Djivas, Lucio Fabbri e gli altri pensiamo che la musica sia un'emozione che resta sulla pelle, appunto come un tatuaggio indelebile... “PFM canta De André - Anniversary” arriva dopo l’intenso tour mondiale “Emotional Tattoos tour” che ha riscosso un travolgente successo dal Giappone alle Americhe, passando per il Regno Unito, per poi fare tappa nel nostro paese durante tutta la scorsa estate.



Prossime date il 26 Marzo a GENOVA (Teatro Carlo Felice); 28 Marzo FIRENZE (Teatro Obihall); 2 Aprile BRINDISI (Nuovo Teatro Verdi); ; 4 Aprile PESCARA (Teatro Massimo); 6 aprile SASSARI (Teatro Comunale) ; 8 aprile ASSISI (Teatro Lyrick); 9 Aprile ROMA (Teatro Brancaccio); 10 Aprile TORINO (Teatro Colosseo).

Il 13 settembre PFM è stata premiata a Londra come “Band internazionale dell’anno” ai Prog Music Awards UK 2018.