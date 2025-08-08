Logo Tgcom24
Infezioni Sessualmente Trasmesse: barriere e soluzioni della diagnosi precoce

08 Ago 2025 - 13:49

Le Infezioni Sessualmente Trasmesse registrano un aumento preoccupante. In questo contesto è nato il progetto “Infezioni Sessualmente Trasmesse: Barriere e soluzioni della diagnosi precoce”, coordinato da LS CUBE con il contributo di Hologic Italia e realizzato in collaborazione con un Focus Group multidisciplinare.

Il Report finale di questo progetto è stato presentato in un incontro realizzato su iniziativa dell’On. Mauro D’Attis in collaborazione con l’On. Gian Antonio Girelli presso la Sala del Refettorio, a Palazzo San Macuto, alla Camera dei Deputati.

