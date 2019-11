Incontro con Lino Vairetti, cantante degli Osanna

Grande successo di pubblico al "Circus Club" di Scandicci per il concerto degli Osanna. L’evento nel giorno del 70esimo compleanno di Lino Vairetti, cantante della band partenopea, nostro ospite a "Popular". Dopo la reunion consumata a inizio millennio, la band vive una seconda giovinezza, ricca di concerti e progetti discografici: tra le uscite recenti degli Osanna: "Rosso Rock - live in Japan", "Palepolitana" e "Papè Satan Aleppe". Inoltre è stato prodotto il dvd live "Tempo" e, per il mercato asiatico, un "Live in Japan - The best of italian Rock".