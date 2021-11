Incontro con Francesco Lomagistro del World Expansion Trio

Francesco Lomagistro, gradito ospite di “Jazz Meeting”, parla così del World Expansion Trio: "Il progetto nasce dalla voglia di rimettersi in gioco, per questo decisi di coinvolgere Fabio e Gaetano: per scoprire nuovi territori musicali. Abbiamo chiamato progetto World Expansion, proprio per far capire all'ascoltatore che nella nostra musica non ci sono limiti stilistici precisi, ma il lavoro è libero da ogni schema. Molte composizioni sono nate dal nostro lavorare insieme, ognuno ha dato il suo contributo, con lo scopo di non essere catalogati in un uno stile preciso, un forte feeling tra noi ci ha portati in un'unica direzione, anche se il progetto attiene al jazz, che in particolar modo negli ultimi anni è stato un genere musicale sempre aperto a varie contaminazioni. Il nostro è un contatto ravvicinato con la musica. ll batterista ha un ruolo importante non solo ritmico all'interno del progetto, ma anche nell'interplay con gli altri musicisti. Per comporre uso il pianoforte, poi solo in un secondo momento mi siedo alla batteria", spiega Lomagistro.

Quanto è stato importante per voi incontrare Petra Magoni

Ci conosciamo da anni, tra noi c'è stima reciproca, siamo diventati amici. Un pomeriggio in Puglia bevendo un caffè, le proposi di ascoltare il nostro lavoro, che in quel periodo non era ancora mixato. Ne fu colpita da subito, lei trovò la nostra musica coinvolgente. Decise di cantare in un brano, pur non essendo la nostra musica nata per prevedere la presenza di una cantante. Lei si è inserita magnificamente nel progetto del quale ha voluto essere anche editrice..

Progetti futuri...

Domenica 21 novembre presenteremo l'intero album dal vivo allo Spazioporto di Taranto, in una location particolarmente adatta per i live. E’ una realtà quella dell’esibirsi dal vivo, dalla quale non possiamo prescindere. In futuro contiamo di fare molti concerti e di pensare ad un secondo disco...