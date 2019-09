Incontro con la cantante e chitarrista Barbara Casini

Appuntamento imperdibile per gli amanti del jazz venerdì 13 settembre in Piazza della Passera a Firenze, alle 21.30, protagonista lo Steen Rasmussen Quinteto. L'ensemble si è affermato come il miglior gruppo danese di artisti jazz. Il loro stile è stato definito "jazz brasiliano come pensavi di conoscerlo". Il quinteto è un live act molto popolare ed è stato in tournée in Danimarca, Brasile, Ecuador, Colombia, Spagna, Germania e Francia. Un album realizzato dal vivo e intitolato "Canta" è la più recente produzione discografica. Del progetto fanno parte 7 cantanti: Joyce Moreno (BR), Leo Minax (ES/BR), Barbara Casini (ITALIA), Caroline Franceska (DK) e Josefine Cronholm (SE ), Barbara Casini, nostra gradita ospite a "Jazz Meeting", contribuisce con due bellissime canzoni ed è ormai ospite fissa del Steen Rasmussen Quinteto durante i concerti.

La cantante e chitarrista ha collaborato con personalità di spicco della scena jazz e brasiliana in Italia e all'estero, come Enrico Rava, Stefano Bollani, Phil Woods, Lee Konitz, Toninho Horta e Guinga. Ha guidato diverse band con le quali ha pubblicato 20 album.

"Conobbi Steen in un workshop a Firenze, dice Barbara, organizzato da Jesper Bodilsen, mi sono trovata subito bene a lavorare con lui, il disco con il suo quintetto è uscito lo scorso anno, ma il progetto è in continua evoluzione. Nel concerto a Firenze farò non solo brani contenuti nell’album, ma anche cose mie, questo lo devo anche al fatto che Steen è stato molto generoso con me, chiedendomi di proporre anche mie canzoni. Steen è un compositore molto prolifico dopo il nostro primo incontro, nel frattempo aveva già composto un altro pezzo", racconta.



Il vostro incontro è poi sfociato nella realizzazione dell’album

Si, Steen mi invitò a Copenaghen per realizzare i due brani, che sono stati poi inseriti nel disco, poi siccome sapeva di andare in tour per promuovere l’album ho cantato con lui dal vivo lo scorso anno, esibendomi con il suo quintetto per una decina di date. Fu un incontro casuale, che ha fatto nascere questa collaborazione.



Nel disco dello Steen Rasmussen Quinteto canti in “Homagenem à Vida” che non ha un testo, ma solo “evoluzioni” vocali...

Non è detto che un brano senza testo risulti più “freddo”, se la melodia del brano funziona, se arriva all’ascoltatore il testo non è fondamentale, le sole evoluzioni vocali possono avere un senso. Il testo è qualcosa che ti dà di più, la melodia in se è qualcosa di riproducibile di cui mi posso appropriare e posso eseguire anche senza le parole, se la "materia" musicale è bella, arriva comunque a chi ascolta.



Prima del concerto del quinteto di Steen Rasmussen in programma l'esibizione dello Spesk Easy Trio, formato da: Luciana Capasso voce - Luigi Gallucci alla chitarra e Piero Spitilli al contrabbasso