Imany ospite del Festival dei due Mondi di Spoleto

Imani è una parola che significa “fede” in Swahili e che è il nome d'arte di Nadia Mladjao. Nata a Marsiglia da una famiglia originaria delle Isole Comore, Imany incanta il suo pubblico con composizioni ispirate a soul, folk e blues. Con l’accompagnamento di otto violoncelli l’artista si trasforma in sacerdotessa voodoo, misurandosi con alcuni dei più grandi successi della musica pop. Un viaggio musicale di forte impatto, che partito con “Concrete Jungle” di Bob Marley è passato per “Total Eclipse Of The Heart” di Bonnie Tyler e per “I’m Still Standing” di Elton John, ma anche per "Save a Prayer" di Madonna, fino ad arrivare ai giorni nostri. Un look quello di Imany che per quanto concerne la serata al festival, ricordava quello della prima Grace Jones, con l'artista molto ben supportata dal suo gruppo di otto violoncellisti, che hanno dimostrato alla Platea del festival quanto versatile sia questo strumento.

Proprio di questo aspetto abbiamo parlato con Imany, nostra gradita ospite a “Jazz Meeting”. "Si, i musicisti sono fantastici, siamo arrivati a un numero di 8, dopo averne visionati complessivamente 80, abbiamo superato il difficile periodo della pandemia e con grande soddisfazione siamo riusciti a dare vita a questo progetto. Amo il violoncello che trovo un meraviglioso strumento: mistico e che con la sua forma ricorda il corpo di una donna; mi sono accorta lavorando a questo progetto di quanto il violoncello sia versatile e non abbia limiti", racconta la cantante.

Cosa significa per te esibirti a Spoleto?

Per me è la prima volta in questo festival, mi sento onorata di far parte insieme ai miei musicisti del programma della 66esima edizione, un’atmosfera speciale adatta agli artisti, per potersi esprimere al meglio. Ho lavorato molto per arrivare al successo, per me è un privilegio potermi esibire in tanti luoghi e conoscerli, come accade anche per Spoleto, ma anche per l’Italia in generale, dove la gente è molto generosa. Penso che la musica debba giungere al pubblico, toccando le persone nel profondo; non c’è nulla di più “democratico” della musica, che ha il potere di arrivare davvero a tutti.