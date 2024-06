"Come nel caso di Giovanni, la LLC viene generalmente diagnosticata in individui asintomatici che eseguono gli esami del sangue per motivi non correlati (monitoraggio di malattie concomitanti, check-up lavorativi). Più raramente, la malattia si può manifestare con l’ingrossamento di uno o più linfonodi, tra quelli superficiali le sedi più coinvolte possono essere quella del collo, delle ascelle e dell’inguine. Quando presenti, i sintomi che possono essere associati alla LLC sono diversi e possono essere avere molte cause, per questo è importante non trascurarli e consultare un medico per una valutazione accurata se si verificano. In particolare, quando la malattia progredisce, si possono riscontrare affaticamento e debolezza costanti (in genere correlati all’anemia) e/o la facile comparsa di lividi o emorragie, che potrebbero dipendere da una bassa conta piastrinica. In una minoranza di casi, la malattia attiva si può manifestare con una febbre ricorrente e persistente in assenza di cause infettive, eventualmente associata a sudorazione notturna e perdita di peso significativa e non spiegata. In ultimo, è importante tenere sotto controllo le infezioni, che, se particolarmente frequenti, potrebbero dipendere dalla ridotta capacità del sistema immunitario di fronteggiare soprattutto batteri e virus. In ogni caso è essenziale non sottovalutare ciascuno di questi sintomi ed essere valutati da un professionista sanitario. La LLC può essere diagnosticata attraverso vari esami, quello più comune è l’esame del sangue".