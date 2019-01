Giorgio Ferrara presenta "Amahl e i Visitatori Notturni" a Spoleto

La massiccia partecipazione di pubblico allo spettacolo ha impressionato lo stesso Ferrara, Direttore Artistico del "Festival dei Due Mondi di Spoleto", nostro gradito ospite questa settimana a "Popular" .... La presenza di cosi tante persone, dice il regista e uomo di teatro, dimostra come sia ancora grande l'affetto della gente nei confronti di Giancarlo Menotti, un autore "popolare" nel più stretto senso del termine, essendo lui stato sempre "vicino" alla gente. A Menotti va anche il merito di avere rilanciato dal punto di vista artistico e culturale l'immagine della città di Spoleto. Giusto ricordarlo in un evento speciale come questo.

Ferrara, ciò che colpisce dell'"Amahl" è la sua bellezza "senza tempo"

Infatti l'"Amahl" è una produzione televisiva che risale ai primi anni '50, prodotta appositamente per la Nbc; un film "antico" ma sempre attuale. In più il carattere natalizio dell'Opera con protagonista un bimbo che con sua madre riceve nella loro umile casa la visita dei Re Magi, rende il tutto ancora più suggestivo.

Importanti anticipazioni sulla prossima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto. Sarà la 62esima...

Apriremo l il 28 giugno, con "Proserpine" un'opera inedita di Silvia Colasanti una giovane ma già affermata compositrice, tratta da una poesia di Mary Shelley autrice del celeberrimo "Frankenstein". Ho curato la regia dello spettacolo ed insieme al mio collaboratore de Ceccatty abbiamo lavorato all'adattamento. Con Alessio Vlad mio consulente musicale ed il Maestro Daniele Gatti, che dirigerà l 'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, per tradizionale Concerto in Piazza, abbiamo scelto un repertorio dedicato a Giuseppe Verdi. Proprio Alessio Vlad durante il suo intervento, ha sottolineato come Menotti sia stato il primo a portare l'Opera in Tv negli Stati Uniti, rendendola fruibile a milioni di persone.