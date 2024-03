19 marzo 2024 17:07

Samantha Siqueiros, Camille di "Berlino" approda in Akep

L'attrice Samantha Siqueiros è il nuovo volto internazionale di Akep. L’attrice messicana protagonista della serie"Berlino", spin-off della "La casa di carta" è il primo passo di un nuova visione strategica. "E’ stato davvero entusiasmante collaborare a questo progetto e sono grata per la magnifica accoglienza ricevuta da parte del team e dell’azienda. Una storia familiare, una profonda dedizione all’artigianalità ed il saper fare delle sarte italiane, questo è quello che mi ha fatto innamorare del brand Akep", spiega Samantha Siqueiros. "La sua eleganza e la sua autenticità sono perfettamente in linea con i valori del nostro brand e questa operazione rappresenta un significativo passaggio verso una crescita e sviluppo internazionale che rimane al centro della nostra visione per il futuro", racconta Pasquale Vendola, ceo Zero & Company.