Portanuova PoP XMAS, il Natale total white incanta Milano

Il Portanuova PoP XMAS si è acceso con uno spettacolo inaugurale di luci e pattinaggio artistico con la coppia Sara Conti e Niccolò Macii, campioni europei 2023 e medaglia di bronzo ai Mondiali 2023. Un duo che ha portato l’Italia ai vertici del pattinaggio di figura mondiale e che, con la loro eleganza e sintonia sul ghiaccio, ha regalato al pubblico un momento di pura emozione e magia natalizia. Il PoP XMAS di Portanuova è giunto alla sua terza edizione. Dal 29 novembre al 6 gennaio 2026, il quartiere si trasforma in un grande palcoscenico luminoso, un’esperienza immersiva che celebra l’arrivo delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 ricreando un tipico scenario di montagna invernale tra neve e ghiaccio con un look total white. Animando i luoghi più iconici del quartiere con un suggestivo light show, trasformandoli in paesaggi luminosi che racconteranno ogni sera la poesia dell’inverno e la vitalità delle festività. Dalle proiezioni in movimento lungo Via Capelli, a un innovativo sistema di mesh led sul Ponte Gioia fino ad una proiezione in acqua nella fontana in Piazza Gae Aulenti. Il cuore pulsante è il grande albero di Natale al centro della piazza, un’installazione che interpreta il Natale 2025 attraverso un tema universale e profondamente contemporaneo: la Pace.