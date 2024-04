20 aprile 2024 14:19

Alessandro Enriquez "veste" il Fuori Salone e conquista Milano

Non solo moda. Alessandro Enriquez "veste" il Fuori Salone del Mobile e conquista Milano. I suoi colori illuminano i locali iconici della città, con i piatti realizzati con le eccellenze dei ceramisti di Caltagirone: dalla Pasticceria Cucchi alla Pasticceria Martesana, dal Mercato Centrale Milano al ristorante Penelope a Casa, da CreDa al Memà Milano. La collezione, in collaborazione con Bassetti, rigorosamente Made in Italy, è pensata per la camera da letto, il living, la tavola e la cucina. Con i messaggi che da sempre fanno parte del Dna dello stilista. Fantasie che evocano gioia, come i cuori, le coccinelle portafortuna, i fiori e la frutta e l'ormai famoso claim "amore amore amore". "Alessandro Enriquez loves Bassetti è un desiderio che si avvera! Non vedevo l’ora di proporre e far prendere vita ad una casa visionaria e colorata, esattamente come faccio nella moda. I colori vitaminici, i miei disegni mixati ai miei bellissimi ricordi, le varie rappresentazioni dell’amore e i miei immancabili portafortuna... tutti insieme! Con questa nuova proposta non sarà difficile immergersi in un mare d’amore declinato in mille cromie, esattamente come è la mia vita: una tavolozza di colori!", spiega lo stilista. A festeggiare Alessandro Enriquez sono accorsi amici del mondo del design, cultura, moda, spettacolo e tv. Da Cristina Parodi ad Antonia Dell'Atte, da Alessandra Grillo a Chiara Baratello, dalle sorelle Goglino a Tommaso Zorzi, da Beatrice Marchetti a Giulia Petronio, dai ballerini della Scala a Emma Muscat e tanti altri.