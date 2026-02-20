Federico Bianca: “Mi auguro un nuovo successo letterario come Riscatto”
Con “Riscatto”, scritto da Federico Bianca, è iniziato un emozionante viaggio letterario. Ritorniamo con la memoria al primo posto della sezione Narrativa Saggio di Etnabook con i racconti del suo “Riscatto” (alcuni erano già apparsi su antologie e concorsi nazionali).
© Ufficio stampa
Era il settembre 2023. Da allora, Bianca continua a ricevere innumerevoli consensi professionali. E si parla sempre più di lui sia negli ambienti letterari che in quella della critica cinematografica (campo di interessi, quest’ultimo, nel quale si distingue). Bianca si avvicina al mondo della letteratura, dei fumetti e del cinema sin da bambino. Diploma di Maturità Classica, e poi Laurea triennale in Lettere Moderne. A seguire, la Laurea Specialistica in Filologia Moderna e un Dottorato di Ricerca in Italianistica. Continua a vivere nella sua terra, specializzato nell’insegnamento della lingua italiana agli stranieri. Tutor esterno alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Catania, nonché docente di ruolo di materie letterarie negli istituti secondari di secondo grado. Finora ha pubblicato tre monografie per Convivio Editore, dimostrando il suo spiccato interesse per un’ottica europea e internazionale e per la multidisciplinarietà: “Lolita, un mito euramericano tra romanzo e sceneggiatura”; “Carlo Alianello nella cultura italiana e europea”; “Giovanni Papini: la vita, le opere, la poetica”.
A Marzo 2024, sempre per “Riscatto”, giunge la vittoria del Premio Silver Book, alla prima edizione del Premio Roma International. A Maggio 2024, uno dei racconti di “Riscatto”, dal titolo Linciaggio, è selezionato ed inserito nell'Antologia del 9° Premio Letterario Internazionale Salvatore Quasimodo, edita da Aletti Editore, con introduzione al volume curata da Alessandro Quasimodo. E poi tante interviste nel tempo, recensioni, attenzioni da parte di critica e pubblico. Grande attesa pertanto per il prossimo libro di questo talentuoso scrittore. Sarà il suo primo romanzo, dal titolo “Judith”.
“ Spero davvero che ‘Judith’ possa ripetere i successi di ‘Riscatto’, il mio amato esordio a cui sarò comunque sempre legato!”
Per quanto riguarda ‘Judith’, Bianca rivela qualche anticipazione: “Vi posso svelare l'incipit, l'inizio della vicenda. Los Angeles, metà anni '50. Judith Roses, una grande, giovane e bella attrice, esce da una clinica privata di lusso, dietro la quale, in realtà, si cela un manicomio per ricchi. Il famoso produttore Johnson la vuole nel suo prossimo film, che si annuncia un successo senza pari, grazie alla partecipazione del regista Bauer e dell'altra star Violet Ford. Ma le cose andranno ben diversamente. Tengo a precisare che è un'opera di pura fantasia, che non vuole parlare e illustrare il mondo del cinema, in modo filologico o storico”.
È un classico che poche volte si è ripetuto nella storia della letteratura quello che è accaduto a “Riscatto”: il libro ha stentato per diversi mesi a imporsi all'attenzione del pubblico, quando la critica lo decretava però come un ottimo volume di stile e di contenuti, tra la riflessione e l'ironia leggera. Il 2022 sembrava essere l'anno di fine del terrore della pandemia da Covid: così non fu e ancora chi si lanciava per presentazioni o diffusione fisica non riscontrava quei grandi pubblici che prima della succitata pericolosità si realizzava. Improvvisamente, a distanza di un anno e senza un ufficio stampa dedicato, “Riscatto” approdava in più parti dello stivale e il prof. Federico Bianca trascorreva le sue settimane tra le lezioni (adorato dagli alunni) e gli aeroporti. La conclamazione e’ avvenuta nel più rinomato e importante Festival del Libro e della Cultura della Città di Catania, il primo a nascere: “Etnabook – Festival Internazionale del Libro e della Cultura”, che abbiamo ricordato in apertura.
E’ stato un libro dal titolo profetico. “Mi auguro di cuore nel 2026 un nuovo successo letterario come “Riscatto” - conclude Bianca.