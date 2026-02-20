Federico Bianca: “Mi auguro un nuovo successo letterario come Riscatto”

È un classico che poche volte si è ripetuto nella storia della letteratura quello che è accaduto a “Riscatto”: il libro ha stentato per diversi mesi a imporsi all'attenzione del pubblico, quando la critica lo decretava però come un ottimo volume di stile e di contenuti, tra la riflessione e l'ironia leggera. Il 2022 sembrava essere l'anno di fine del terrore della pandemia da Covid: così non fu e ancora chi si lanciava per presentazioni o diffusione fisica non riscontrava quei grandi pubblici che prima della succitata pericolosità si realizzava. Improvvisamente, a distanza di un anno e senza un ufficio stampa dedicato, “Riscatto” approdava in più parti dello stivale e il prof. Federico Bianca trascorreva le sue settimane tra le lezioni (adorato dagli alunni) e gli aeroporti. La conclamazione e’ avvenuta nel più rinomato e importante Festival del Libro e della Cultura della Città di Catania, il primo a nascere: “Etnabook – Festival Internazionale del Libro e della Cultura”, che abbiamo ricordato in apertura.