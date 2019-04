Elsa Martin presenta il suo nuovo lavoro "Sfueâi"

Racconta Elsa: "Sia per me che per Stefano Battaglia la passione per la poesia è significativa, sostiene Elsa. In particolare Stefano è un grande estimatore della poesia di Pasolini, anche quella in lingua friulana, che anni fa lo ha portato a realizzare il doppio album 'Re: Pasolini', pubblicato dalla ECM. Il mio avvicinarmi alla poesia risale invece a qualche anno fa, quando interpretai testi di Pierluigi Cappello su musiche del compositore Renato Miani ed ebbi modo di conoscere Pierluigi, quando il poeta era ancora in vita. Cappello morì nel 2017 a soli 50 anni. Entrai in contatto con la sua sensibilità, volevo essere in comunione con la sua poesia, per questo scelsi di utilizzare le sue liriche anche per produzioni successive".



"Sfueâi" nasce dopo numerosi concerti...

Si, i concerti ci sono serviti per preparare al meglio i brani che sono poi andati a comporre il disco. C'è stato molta concertazione tra me e Stefano, abbiamo dato vita un lavoro artigianale rispetto alle composizioni; altri brani sono nati in una sorta di "laboratorio", suonando musiche ispirate dai testi, che davano poi forma ad una struttura che ha anche una forte impronta improvvisativa. Il disco è stato registrato dopo i concerti, perché per arrivare ad un livello di maturazione è necessario confrontarsi in un live, dando vita ad un percorso che porta a una musica più fluida.



Sia tu che Stefano amate ricercare nella musica...

A me piace l'aspetto della ricerca, anche nella voce e nel "matrimonio" con il testo poetico. Il mio scopo è quello di arrivare ad una timbrica più legata all'aspetto della sperimentazione. "Sfueâi" è il titolo di una poesia di Novella Cantarutti.