Elezioni regionali: candidati, modalità di voto e processo elettorale

Come si vota per le elezioni regionali

Ogni elettore può esprimere il suo voto in quattro diversi modi. Se barra il nome del candidato presidente, non vota automaticamente anche la lista o le liste ad esso collegate. Se barra invece solo una lista, il voto si intende esteso anche al candidato presidente collegato. Ha poi la possibilità di scegliere il nome del candidato presidente e il simbolo di una lista collegata. L'ultima possibilità è di votare per una determinata lista e, nello stesso tempo, per un candidato presidente non legato alla stessa lista: si tratta in questo caso di voto disgiunto.