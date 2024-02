E' morto l'ex ambasciatore Armando Sanguini.

Aveva iniziato la carriera diplomatica come addetto commerciale in Etiopia e poi in Spagna come vice ambasciatore. È stato quindi capo della missione diplomatica in Cile e ambasciatore in Tunisia e Arabia Saudita. Conclusa la carriera diplomatica nel 2008, Armando Sanguini era stato nominato Senior Scientific Advisor dell'Ispi, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale con sede a Milano. Il direttore editoriale di Tgcom24, Paolo Liguori, e l'intera redazione si stringono attorno ai familiari di Sanguini, apprezzato ospite di Tgcom24 grazie alla decennale esperienza nella politica internazionale.