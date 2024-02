Mutilazioni genitali femminili, Scurria (FdI): "Atroce violazione"

I dati del fenomeno

“La Giornata Internazionale contro le Mgf assume un significato cruciale in Europa. Le Mgf rappresentano un’atroce violazione dei diritti umani che, purtroppo, sta colpendo sempre più bambine anche in Europa e in Italia per via dei flussi migratori. Questa pratica, radicata in tradizioni culturali che intendono soverchiare la donna, evidenzia l'urgente necessità di affrontare il problema con fermezza”, dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Marco Scurria. “Con la Legge n.7/2006 il Parlamento italiano ha provveduto a tutelare la donna dalle pratiche di mutilazione genitale femminile in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione Italiana, ma purtroppo in questi anni ben pochi casi si sono appellati alla legge: le vittime tacciono”, spiega Paravia. “Pertanto per i 4.000 crimini stimati l’anno che avvengono in clandestinità sul nostro territorio non c’è applicazione della pena prevista (reclusione da 3 a 7 anni), alle vittime viene negato il diritto alla salute e soffrono in silenzio per tutta la vita, quando non muoiono per infezioni”, prosegue. “Per questo abbiamo deciso di rendere il nostro impegno per la causa perpetuo e il progetto artistico culturale umanitario 'Women in Love' itinerante, così da contribuire al cambiamento culturale necessario a salvare le bambine e a curare le donne”, conclude Paravia.