Dante Mariti: imprenditore tra produzioni internazionali e forte impegno culturale
Una figura poliedrica, una eccellenza del nostro Paese che lavora da tanti anni a livello internazionale. Lui è Dante Mariti, romano, conosciuto dagli addetti ai lavori come produttore internazionale di esperienza e di successo.
© Ufficio stampa
Laureato presso il Conservatorio di Musica di Santa Cecilia di Roma, ha svolto l’attività di musicista presso l’orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, Il Teatro dell’Opera di Roma, la Rai di Roma, e come solista con il Gruppo di Roma e con altri musicisti in vari festival italiani ed internazionali. Mariti ha una lunghissima esperienza in campo culturale, musicale e sull’organizzazione di eventi. È stato perfino docente di ruolo di conservatorio di musica, dal 1985 al 1992. Ha avuto in carriera esperienze di management artistico ed organizzativo che pochi possono vantare. Opera da decenni nei settori della musica, della televisione, del teatro, del cinema, dell’arte e delle mostre. Dal 1996 collabora con la RAI, e dal 2007 è Presidente e amministratore della Melos International Production. Produce, promuove e diffonde prodotti culturali di alto livello e di prestigio, in Italia ed all’estero. Tra gli appuntamenti da lui organizzati figurano perfino cerimonie del Premio Nobel per la Pace ad Oslo, eventi per il Vaticano in mondovisione, oppure produzioni di largo respiro come ad esempio la AIDA con la regia di Franco Zeffirelli per l’opera di Tokyo e la Bohème per l’Opera di Atene con la regia di Lina Wertmuller.
In occasione della prossima Giornata Internazionale della Donna, Mariti tornerà a New York con il prestigioso riconoscimento dedicato all’eccellenza femminile, da lui ideato: il “Maria Callas Tribute Prize NY”, giunto nel 2026 alla sua sesta edizione.
Il Premio porta il nome della celebre soprano di origine greca naturalizzata italiana, Maria Callas, universalmente conosciuta come La Divina, simbolo intramontabile di talento, determinazione e grandezza artistica.
La cerimonia di premiazione si terrà il 7 marzo 2026 presso la prestigiosa Columbus Citizens Foundation, punto di riferimento per la comunità italo-americana nella Grande Mela.
Come è nata l'idea di questo premio?
Sono un ex musicista diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, appassionato di opera lirica. Fortunatamente in carriera mi è capitato sovente di produrre e organizzare produzioni internazionali di grande respiro, come ad esempio la celebre Aida Kolossal di Zeffirelli a Tokyo. Nel 2000 mi è capitato anche di organizzare una Mostra su Maria Callas a New York. Da lì è nata l’idea di realizzare un premio dedicato a questa indimenticabile soprano, perché pochi sanno che è nata nella Grande Mela e non esisteva un Premio dedicato alla Divina. È stato pretesto ed occasione per poter celebrare l’empowerment femminile nel mondo. Vado sempre alla ricerca di idee particolari e difficili da realizzare, che sono croce e delizia del mio mestiere di imprenditore culturale.
Dopo il successo delle passate edizioni all'Istituto Italiano di Cultura di New York, come si è evoluto nel 2026 il linguaggio del Premio per parlare alle nuove generazioni che scoprono la Callas oggi attraverso i social e il cinema? Dove si svolgerà la serata di Gala? E quale sarà esattamente il programma dell'evento di quest'anno?
Ho maturato nel tempo l’idea di uscire dal mondo dell’Opera per far conoscere compiutamente la Callas e la lirica ad un pubblico più vasto possibile, e quindi per rivolgermi a mondi diversi. Come il cinema, la moda, la televisione, la comunicazione … anche perché Maria Callas involontariamente è riuscita in vita a frequentare tutti quei mondi del jet-set : da Zeffirelli a Pasolini, dai Kennedy ad Onassis. Risale allo scorso anno la premiazione rivolta ad Angelina Jolie per la sua convincente interpretazione cinematografica di Maria…come pure tra le premiate del passato sono orgoglioso di annoverare altri importanti nomi come Claudia Gerini o Sienna Miller. Quest’ anno saremo nella prestigiosa sede della Columbia Citizens Foundation a festeggiare Maria Callas e le donne selezionate in questa sesta edizione, al solito provenienti da campi diversi ma unite da un forte impegno sociale. Il programma della serata sarà vario, tra musica, recitazione, interviste e premiazioni. Anche con video e foto esclusive sulla Callas (ancora top secret il programma, con sorprese che non possiamo rivelare in anticipo). Questo riconoscimento celebra l'eccellenza femminile in ambiti che vanno dall'imprenditoria al sociale. Abbiamo cercato di esplorare profili di donne di successo, abbiamo proposto le nominations e le hanno accettate. Fino ad oggi è andata bene, con molta fatica sia dal punto di vista logistico che da quello delle risorse da trovare ad ogni edizione per organizzare al meglio il premio.
Il Maria Callas Tribute Prize è ormai un ponte culturale consolidato tra Italia e USA. Dopo New York, c'è l'idea di portare questo format in altre capitali mondiali che hanno segnato la vita di Maria, come Parigi o Atene?
Sì, è nei nostri pensieri. Sicuramente Parigi - dove La Divina è morta e riposa - Verona (era veneta di adozione per aver sposato un industriale veronese) e Venezia. Vedremo cosa riserverà il futuro.