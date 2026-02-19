Dante Mariti: imprenditore tra produzioni internazionali e forte impegno culturale

Ho maturato nel tempo l’idea di uscire dal mondo dell’Opera per far conoscere compiutamente la Callas e la lirica ad un pubblico più vasto possibile, e quindi per rivolgermi a mondi diversi. Come il cinema, la moda, la televisione, la comunicazione … anche perché Maria Callas involontariamente è riuscita in vita a frequentare tutti quei mondi del jet-set : da Zeffirelli a Pasolini, dai Kennedy ad Onassis. Risale allo scorso anno la premiazione rivolta ad Angelina Jolie per la sua convincente interpretazione cinematografica di Maria…come pure tra le premiate del passato sono orgoglioso di annoverare altri importanti nomi come Claudia Gerini o Sienna Miller. Quest’ anno saremo nella prestigiosa sede della Columbia Citizens Foundation a festeggiare Maria Callas e le donne selezionate in questa sesta edizione, al solito provenienti da campi diversi ma unite da un forte impegno sociale. Il programma della serata sarà vario, tra musica, recitazione, interviste e premiazioni. Anche con video e foto esclusive sulla Callas (ancora top secret il programma, con sorprese che non possiamo rivelare in anticipo). Questo riconoscimento celebra l'eccellenza femminile in ambiti che vanno dall'imprenditoria al sociale. Abbiamo cercato di esplorare profili di donne di successo, abbiamo proposto le nominations e le hanno accettate. Fino ad oggi è andata bene, con molta fatica sia dal punto di vista logistico che da quello delle risorse da trovare ad ogni edizione per organizzare al meglio il premio.