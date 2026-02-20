Caronte Showcase, live e interviste per gli artisti emergenti

Il progetto, realizzato in collaborazione con ADN Italia S.p.A., prevede performance con brani originali accompagnate da una breve presentazione artistica, all’interno de Il Salotto delle Celebrità. A partecipare allo showcase saranno gli artisti di Caronte Music Group e IMI Music: Camilla, Myssy, Undermyegomusk, Leudys, Cridam, Freddi, Axel Tellerr, Nicolaj e Sammy.