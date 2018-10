Camilla Battaglia protagonista a "Ferrara In Jazz"

Queste le sensazioni dell'artista ospite a "Jazz Meeting", a poche ore dal concerto... "Sono sempre felice di tornare al Torrione e presentare i mie lavori in un spazio speciale come quello. In questo caso sono ancora più felice di presentarlo come "prima tappa", essendo il concerto una prima nazionale di un progetto che, mi auguro, abbia una evoluzione continua e stimolante anche per noi musicisti".



Da quale idea parte il vostro progetto?

"EMIT:Rotator Tenet" è un lavoro dedicato al tempo, argomento che avevo già trattato nel disco precedente attraverso la forma canzone, in questo nuovo lavoro invece, i brani sono lunghi e decisamente poco radiofonici. Riguardano il tempo sia in campo filosofico che scientifico, partendo queste dimensioni all'interno della musica attuando una sorta di traslazione. Il titolo è un dichiarazione di intenti, un concetto rotatorio così come il concerto che inizia e finisce, ma potrebbe ricominciare.



"EMIT:Rotator Tenet" e un altro "step" della tua evoluzione artistica e musicale

Si, nel precedente disco avevamo inserito una "cover" ed un brano di Andrea Lombardini, mentre in questo disco ci sono tutte composizioni originali. Dopo Ferrara saremo a Siena il 12 ottobre poi torneremo ad esibirci a dicembre per il Festival di Gerusalemme dove siamo stati inviati dal direttore artistico Avishai Cohen, poi il prossimo anno prevediamo di portare questo progetto in giro per l'Europa.



Al Torrione di Ferrara, Camilla Battaglia; voce e pianoforte, sarà accompagnata da Michele Tino al sax alto, da Andrea Lombardini al basso elettrico e da Bernardo Guerra alla batteria. Il concerto nel quadro di "Monday Night Raw".