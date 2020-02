Beatrice Antolini, da Sanremo al nuovo tour

Reduce dall'esperienza come direttrice d'orchestra al Festival di Sanremo con Achille Lauro, Beatrice Antolini sta per iniziare un mini tour di cinque date, che prenderà il via il 15 febbraio al Circolo Ohibò di Milano. I concerti saranno anche l'occasione per presentare al pubblico il suo ultimo lavoro "L'Ab", pubblicato per La Tempesta Dischi. Beatrice è anche produttrice del suo lavoro, come avviene ormai dal 2006, anno del suo esordio discografico con "Big Saloon". Il tour che prenderà il via da Milano, toccherà anche Asti, Torino, Arezzo e Roma. Quella al Circolo Ohibò di Milano il 15 febbraio, sarà la data zero e unica occasione per sentirla full band, per proseguire poi in duo.