Assegnato a Pierre-Antoine Bardot il riconoscimento “Una Finestra sui Due Mondi”

"La collaborazione con Vinicio iniziò nel 2012, grazie soprattutto a Sergio Piazzoli un manager illuminato ed un grande competente di musica, che mi propose di conoscerlo e incontrarlo, come poi avvenne al centro europeo di musica medievale "Adolfo Broegg" di Spello. Piazzoli fu amico di Adolfo Broegg ed è stato un personaggio con un'ampia visione, non soltanto musicale ma anche culturale; lo stesso Vinicio lo ha ricordato nel concerto di Spoleto con commozione. Di Capossela conoscevo solo i brani più famosi, per questo prima di iniziare a lavorare con lui ascoltai molte delle sue cose trascorrendo due giorni solo con l'ascolto di suoi brani".



Cosa ha rappresentato per voi collaborare con un artista come lui?

Vinicio ha la qualità di saper elaborare i vari materiali musicali e restituire il suo lavoro a chi collabora con lui. In questi anni, anche quando non suonavamo insieme, ci siamo tenuti in contatto telefonico, cosa che ci ha permesso di far evolvere la nostra collaborazione. Recentemente abbiamo suonato con Vinicio al Festival della Filosofia.



Sarete attivissimi nel corso dell'estate...

Si, dopo Spoleto ci saranno due concerti in Abruzzo, l'11 E 12 luglio,dove presenteremo "Ore Plangamo", una Passione del XIII secolo, in forma scenica. Il 20 luglio saremo ad Urbino per il Festival di Musica Antica con il nostro progetto "Carnivalesque" che eseguiamo in Italia per la prima volta, dopo avere portato in giro in Europa e nel mondo, ma mai nel nostro pese in un festival con una storia ultra cinquantennale. Un'altra persona con la quale abbiamo collaborato con il progetto "Kronomakia" è Daniele Sepe. Suoneremo con la "Rote Jazz Fraktion" il 28 luglio, sul sagrato della Basilica Superiore di San Francesco, per la chiusura della Festival "Universo Assisi". Al centro studi Adolfo Broegg di Spello faremo poi il nostro Concorso Internazionale di Musica Medievale, dal 29 luglio al 3 agosto, con conferenze pubbliche, incontri, ma anche piccoli concerti la sera, con saggio finale il 3 agosto.