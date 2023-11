SHOWBIZ, TUTTO FA SPETTACOLO

TRE GIORNI DEDICATI ALLE SERIE ALL'UNIVERSITA' ROMA TRE Le serie tv sono ormai le regine degli ascolti e del consumo dell’intrattenimento di oggi tra tv e streaming. Una novità che si è consolidata negli ultimi anni, coinvolgendo autori di qualità, investimenti, piattaforme distributive che sono diventate anche soggetti di produzione autonoma. La XXIX edizione del Convegno Internazionale di Studi Cinematografici dell’Università Roma Tre è dedicata agli “Universi Seriali. Teorie, Pratiche e Testi delle Serie Audiovisive”. Tre giorni dedicati a sondare la complessità dei prodotti audiovisivi serializzati, analizzando le principali tendenze della ricerca su aspetti storici, teorici, produttivi e industriali dell’universo dei contenuti in serie. Queste produzioni, caratterizzate dalla presenza ricorrente di elementi che coinvolgono fortemente il pubblico, creano relazioni affettive, emotive, intellettuali ed artistiche. Il campo è visto e include diverse produzioni, come cinema seriale delle origini, podcast, videogame, show televisivi, format televisivi e narrazioni seriali per lo streaming. Il convegno si terrà dal 22 al 24 novembre 2023 al DAMS dell’Università Roma Tre, Via Ostiense 139, AULA 6 con oltre 50 relazioni in panel tematici, il convegno è impreziosito dalla presenza di tre keynote speaker di respiro internazionale: Pia Majbritt Jensen, (Aarhus University), Alexander Dohest (Antwerp University), Luisa Cotta Ramosino (Direttrice delle Serie Italiane, Netflix). Nell’ambito del convegno ci saranno due serate al Teatro Palladium, nell’ambito del Palladium Film Festival CineMaOltre, il 22 e il 23 novembre: "Due volte che sono morto" con Paolo Nori alle ore 21, "Crash tra finzione e realtà". Masterclass di Cristiana Farina (showrunner e autrice) in conversazione con Giorgio Grignaffini (Direttore Editoriale Taodue film, Università IULM di Milano) - giovedì 23 novembre ore 21

"RAINY DAY", NUOVO SINGOLO DI ALEX UHLMANN Si intitola “Rainy Day” il nuovo singolo del cantautore lussemburghese Alex Uhlmann, frontman dei Planet Funk e direttore musicale del talent The Voice. Il brano è stato scritto a quattro mani con Luca Vicini dei Subsonica. “Rainy Day è una canzone che ho scritto qualche tempo fa con Luca Vicini dei Subsonica – commenta Alex –Parla fondamentalmente delle paure e delle paranoie quotidiane delle quali spesso si tende a preoccuparsi in modo sproporzionato. Uscire da sé stessi per vedere il quadro più ampio può aiutare a rendersi conto che alla fine si trattava solo di un giorno di pioggia. E potrebbe anche esserci della bellezza in questo”. Il brano, dal gustoso stile retrò anni 80, segna il passaggio dalle sonorità dei Planet Funk alla dimensione intima che caratterizzerà “Home”, il primo album da solista di Alex Uhlmann, in uscita nel 2024.

IL FENOMENO HIMORTA ALLA MILAN GAMES WEEK - Dal 24 al 26 novembre alla Milao Games week & Cartoomics 2023 Himorta sarà presentatrice e grande protagonista presso la Media House. Durante tutti i giorni della manifestazione l’influencer donna più seguita d’Europa in ambito cosplay con oltre 1 milione di follower su Instagram e 3 milioni di seguaci complessivi sui vari canali social sarà così tra le principali mattatrici della kermesse, che grazie a interviste e talk danno la possibilità di incontrare le tante personalità presenti all’evento e vivere un momento di condivisione con il mondo creativo che lo anima. Durante la tre giorni, sarà disponibile anche a incontri con il pubblico e speciali meet & Greet, per la gioia dei suoi moltissimi fan. Antonella Arpa è un fenomeno tutto italiano, una storia unica nel suo genere che in pochissimo tempo è riuscita a conquistare l’affetto del grande pubblico di tv e social vestendo i panni di oltre 200 personaggi tra videogame, manga, serie tv, cartoni animati e personaggi cinematografici e dei fumetti. Mondo dei fumetti che rincorre da bambina e che è riuscita a portare anche in tv. Dal 2016 è infatti la Manga di "Avanti un altro", game show in onda su Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, dove interroga i concorrenti proprio sul mondo fumettistico.

ALL'AMBRA JOVINELLI DI ROMA IN SCENA LA TRAGEDIA DEL VAJONT Andrà in scena al teatro Ambra Jovinelli di Roma, il 21 novembre, “Il Vajont di tutti, riflessi di speranza”. Scritta e diretta da Andrea Ortis, è una pièce che rende attuale e fortemente sentito il racconto del disastro del Vajont, in occasione del sessantesimo anniversario, e dell’Italia del Secondo Dopoguerra, tra teatro di narrazione, musica e proiezioni video. Lo spettacolo si snoda su due binari narrativi paralleli: da una parte si assiste ad un dettagliato racconto, più attuale che mai, della catastrofe ambientale, dall’altro dello scenario storico del secondo dopoguerra, con particolare riferimento agli anni 40, 50 e 60. Un vero e proprio viaggio nell’umanità italiana del periodo, all’interno della civiltà contadina di provincia, nelle radici dialettali e popolari del nostro paese, nell’incredibile varietà di tradizioni ed usi che rappresentano un patrimonio ancor oggi inestinguibile e straordinario.

BABY SAID, AL DEBUTTO UN DUO ITALIANO DI ORIGINE PUNJABI - Formato dalle sorelle Veronica (19) e Jess Pal (17), le Baby Said irrompono nella scena pop rock internazionale con "Fight" (Pal Records/AWAL), singolo di debutto prodotto da Gethin Pearson (Badly Drawn Boy, Crystal Fighters, Funeral For A Friend). Il brano racconta "il periodo dei concerti della nostra cover band, quando alcuni uomini dell'ambiente non credevano nelle nostre capacità di suonare dal vivo. Frasi come 'We're just gonna roll our eyes' e 'We don't run from a fight' sono la nostra risposta e dimostrano che non permetteremo a nessuno di impedirci di fare ciò che amiamo", raccontano. Il viaggio musicale delle sorelle Pal, di origine Italo-punjabi e residenti a Londra, inizia in tenera età. Il progetto Baby Said prende forma due anni fa, dopo un'estate da buskers.

THOÉ, “SOBRIO” E' IL NUOVO SINGOLO - Esce "Sobrio", il nuovo singolo ufficiale di Thoé, disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e in radio per Island Records / Universal Music Italia. Dopo essere stato selezionato da Vevo tra i 20 artisti newcomer del 2023 e la pubblicazione dei singoli "Futurama" e "Fiori Stanchi", il giovane cantautore torna con un brano che fotografa i gesti e le caratteristiche più semplici delle dipendenze, trovando delle analogie che rimandano a quelle affettive. Thoé, coadiuvato dalla produzione ipnotica di Faffa, racconta attraverso una narrazione leggera il vuoto emotivo che si crea all’interno di questa dinamica, la sensazione di perdere se stessi e il contatto con la propria fragilità. Ma anche l’invito a lasciare andare tutto ciò che non ci fa stare bene e di ricominciare sempre dall’amore per se stessi.

BAMBOLE DI PEZZA, IL REPACK DI "DIRTY" - Disponibile dal 17 novembre per AAR Music/Universal Music Italia, "Dirty Deluxe", il repack dell'ultimo album delle Bambole di Pezza. Alle 7 tracce del disco uscito a luglio si aggiungono 3 nuove canzoni - "Contare 0", "Riparliamone Domani" e "Autoreggente" feat. Kate Klein, giovane rappresentante del nuovo movimento emo punk in forte ascesa - che accompagnano l’ascoltatore in un viaggio tra sonorità potenti e coinvolgenti, testi provocatori e riflessioni. La band milanese, tutta al femminile, da sempre attiva per le pari opportunità e l'empowerment femminile, decide di dare il proprio contributo facendo coincidere il loro concerto-evento all’Alcatraz di Milano il 25 novembre con la Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne. Per sottolineare l’importanza della causa, all’evento saranno presenti anche associazioni e centri antiviolenza territoriali, che si battono per le vittime di tutto il mondo.

VARANASI, "CATTEDRALI PER PRINCIPIANTI" E' IL NUOVO SINGOLO - E' uscito su tutte le piattaforme digitali (in distribuzione Believe Digital) il nuovo singolo del progetto Varanasi dal titolo "Cattedrali per principianti". Un nuovo capitolo che segue il precedente singolo "Lucy" per la band che nasce dalle ceneri dei Japan Suicide e che prosegue il suo percorso verso un nuovo album in uscita quest'autunno in collaborazione con l'etichetta I Dischi Del Minollo, qui convivono influenze che derivano dal cantautorato rock italiano degli anni Novanta e vibes di oscurità post-punk.

CRISULA STAFIDA SUL SET DI "FRAGILI" E A NATALE IN TV CON "DIN DON" L'attrice Crisula Stafida è attualmente sul set di "Fragili", la nuova miniserie targata Mediaset. "Fragili" affronta in chiave agrodolce un tema sociale importante, ispirandosi a una vicenda realmente accaduta. Racconta infatti di un gruppo di anziani che viene improvvisamente sfrattato dalla casa di riposo e si ritrova in una comunità educativa per ragazzi senza famiglia. Dopo un'iniziale fase di scontro generazionale, giovani e anziani si uniranno in un'unica grande famiglia, creando legami affettivi tra nonni mancati e nipoti improvvisati. I protagonisti scoprono così che mettendo insieme le reciproche fragilità man mano diventano sempre più una cosa sola, gli uni per gli altri. Nel cast, oltre a Crisula Stafida, troviamo tra gli altri Massimo Dapporto, Barbara Bouchet, Corinne Clery e Maurizio Mattioli. Invece arriveranno in prima serata su Italia 1, nel periodo natalizio, i film tv "Din Don" 6 e 7. Altri due irresistibili capitoli dell'amatissima saga comedy, in cui Crisula Stafida tornerà a vestire i panni della deliziosa Gina.

"A ME NON E' SUCCESSO MAI", UNA CANZONE A SCOPO BENEFICO “A me non è successo mai” è una canzone nata d’impulso, dopo la lettura di un libro. È anche il titolo di un libro che, insieme al brano, fa parte di un progetto trasversale a scopo benefico. In uscita per Nar International, il brano e il relativo videoclip saranno disponibili dal 17 novembre su tutti i digital store, da questo link. Luca Durgoni, ha scritto e composto “A me non è successo mai” mettendosi nei panni di Francesco Cannadoro, autore del libro che lo ha ispirato e padre di Tommaso, un bambino di 9 anni gravemente disabile. Parla di amore, cura e futuro. Quel futuro che non è garantito a nessuno, ma che ad alcuni sembra negato alla nascita. E proprio per contribuire a garantire un pizzico di futuro a chi se l’è visto negare nei fatti, Francesco e Luca hanno pensato di incidere il brano e metterlo al centro di un progetto benefico, affiancandolo a un libro, che, a sua volta, contiene un QR code per ascoltare la canzone. Un progetto corale, a cui hanno partecipato anche Luca Trapanese e altri cinque padri più o meno noti per il loro impegno in prima persona sui temi della famiglia e della disabilità. Parte dei proventi derivanti dalla vendita del brano, del relativo videoclip e del libro, saranno destinati a La Casa di Matteo, una comunità socio-sanitaria per bambini e neonati affetti da patologie ad alta complessità assistenziale in attesa di adozione o di affidamento, gestita dall’associazione A RUOTA LIBERA ONLUS di cui Luca Trapanese è il fondatore. Perché quando un bambino è in difficoltà, è figlio di tutti.

ALLA MILANO MUSIC WEEK C'E' "BASTA", SESSION MUSICALI, VIDEO FORMAT ED EVENTI "Basta - Nice People with Bad Ideas" è il nuovo progetto di session musicali, video format ed eventi che verrà presentato per la prima volta in anteprima durante la Milano Music Week all’evento gratuito e aperto al pubblico giovedì 23 novembre 2023 dalle ore 19 a mezzanotte presso Arca. Un party per celebrare la nascita di una realtà capace di coniugare un concetto innovativo di jam session con i diversi mondi musicali attuali, generando nuove prospettive e soprattutto nuova musica. Sul palco il dj-set di Bassi Maestro, Crookers, Goedi, Fishnet Collective w/ Disse, Jabrome e Rogian.

In questa occasione verrà pubblicato anche il primo singolo "Basta Session n. 1", prima traccia nata dal progetto, disponibile dal 24 novembre su tutte le piattaforme. "Basta" nasce dall’esigenza di unire persone e di creare tra loro cortocircuiti umani, musicali ed artistici, spostando le tessere del mosaico, invertendo alcuni addendi e generando degli stimoli creativi inaspettati. La scintilla è partita dopo l’apertura dello studio di produzione di Goedi, producer e dj di musica urban ed elettronica. Lo spazio era perfetto per creare un hub creativo in cui unire personalità di diverse scene musicali che non avessero mai lavorato in team tra loro. Il fattore unico ed inedito delle session è quello di mettere produttori, cantanti e musicisti nella condizione di dover “improvvisare” uscendo dalla loro comfort zone, in quanto nessuno dei partecipanti sa cosa abbia registrato chi lo ha preceduto. Da qui nasceranno dei veri e propri brani, ovvero le “Basta Session”, che verranno pubblicati su tutti gli store digitali insieme al making of della singola session online su Youtube e da ogni traccia verranno rielaborati tre remix lavorati da diversi producer. L’evento sarà a ingresso gratuito con registrazione al seguente link: https://link.dice.fm/Basta_OpeningParty

SVEGLIAGINEVRA PUBBLICA IL NUOVO ALBUM "NESSUN DRAMMA" "Nessun dramma" è il nuovo album di svegliaginevra, in uscita venerdì 17 novembre, anticipato dai singoli "Stare con te", "La tua ragazza", "Gelatai" e "American Wedding", il feat con l'artista rivelazione finlandese Goldielocks. svegliaginevra conferma la sua personalità artistica dalle sfumature pop romantiche, raccontando l'amore in tutte le sue forme, mettendosi in gioco e mostrando le sue fragilità. "Nessun Dramma" è una raccolta musicale di 12 storie d’amore riassunte sotto un unico mantra “nessun dramma”. La cantautrice riunisce aneddoti di vita apparentemente drammatici che nascondono, in realtà, preziose lezioni da assimilare nel proprio bagaglio personale. L’album evidenzia la maturità emotiva dell’artista che, con consapevolezza, riconosce il carattere provvisorio degli stati d’animo vissuti, ne fa tesoro e lo tramuta in canzoni dal pop intimo ed elegante.

SALMO & NOYZ, IL LORO "CVLT" E' DISCO D'ORO" Cvlt", il joint album di Salmo & Noyz pubblicato il 3 novembre, continua il suo inarrestabile successo e viene certificato oggi disco d'oro. Questo nuovo traguardo arriva dopo il debutto alla #1 posizione in FIMI nella classifica degli album più venduti e dei vinili più venduti. L’ondata generata dall’arrivo dell'album ha inoltre superato i confini italiani conquistando la posizione #3 della Spotify Debut Album Global nel primo weekend dalla pubblicazione.

DISCO DI PLATINO PER "EVERYDAY" DI TAKAGI & KETRA" Everyday", il singolo di Takagi & Ketra insieme ai più brillanti artisti della scena rap italiana, Shiva, Anna e Geolier, è disco di platino, nonché il singolo più venduto in Italia per la quarta settimana consecutiva. Il nuovo brano è una ballad contemporanea che fonde tre stili differenti tra loro, incastrati alla perfezione in un gioco di botta e risposta che diventa una sfrontata dichiarazione d’amore reciproco e totalizzante.

"LA LUCE DELLA MENTE" ILLUMINA MILANO, A PALAZZO REALE L'INSTALLAZIONE DI FEDERICA MARANGONI Palazzo Reale di Milano presenta l’opera di scultura multimediale "La Luce della Mente – un’insegna urbana" dell’artista Federica Marangoni. L’installazione di luce, promossa da Comune di Milano – Cultura e prodotta da Palazzo Reale nell'ambito del palinsesto di BookCity, è concepita come opera site-specific per il Cortile d’Onore del Palazzo, sarà visibile dal 15 novembre al 10 dicembre 2023. L'opera è un'evoluzione in larga scala del ciclo di lavori dell'artista sul tema del libro, del linguaggio e della memoria. E' realizzata in ferro corten, cracked neon blu sempre in movimento e rottami blu di vetro di Murano. Fulcro dell’installazione è il libro scultura Light, che si presenta semiaperto e inserito in una gabbia da cui escono parole in neon, segni di una nuova energia vitale che si libera verso l’alto. Il grande volume emerge da un cumolo luminoso di rottami di vetro blu, che sembra dar vita alla luce delle parole. Il messaggio di parole legate al dramma dell’umanità, tema ricorrente del lavoro di Federica Marangoni, è qui espresso quasi come una pubblicità urbana palpitante, dove la presenza del monumentale libro e delle sue pagine aperte riflette l’anima della nostra esistenza.

EDDIE BROCK, ECCO IL NUOVO SINGOLO "LUNGOMARE A NAPOLI" - É uscito "Lungomare a Napoli", il nuovo singolo del cantautore romano Edoardo Iaschi, in arte Eddie Brock. Il brano, che segue la pubblicazione del suo primo Ep "Roma Dorme", è stato scritto dallo stesso artista in collaborazione con gli autori Davide Sartore, Diego Ceccon, Loris Iannamico e Vincenzo Leone ed esce per Sangita Records, distribuito da ADA Music Italy. Tra influenze urban accostate a una malinconica e sognante melodia italiana, "Lungomare a Napoli" è una ballad intima, intrisa di una speranza onirica che esplode in un finale orchestrale ed epico. Racconta l'improvvisa fine di una storia che getta con forza due amanti in uno stato di smarrimento e di perdita di un equilibrio precario e subordinato alla presenza dell'altro.

"LA FEROCIA" A ROMAEUROPA FESTIVAL - Nel mese di novembre continua l’attraversamento delle “geografie del nostro tempo” del Romaeuropa Festival 2023 che prosegue con il suo programma internazionale fino al 19 novembre. Un viaggio che si articola attraverso le differenti tappe nei territori del teatro italiano, in quelli della danza internazionale, i numerosi focus sulla musica contemporanea. Prima tappa di questo percorso è la prima nazionale della nuova creazione del collettivo pugliese VicoQuartoMazzini, in scena con "La Ferocia" dal 31 ottobre al 2 novembre al Teatro Vascello. Fondata da Michele Altamura e Gabriele Paolocà, la compagnia porta in scena l’omonimo romanzo di Nicola Lagioia, vincitore nel 2015 del Premio Strega e del Premio Mondello e, con la sua saga familiare, tra i più apprezzati e acclamati romanzi della narrativa contemporanea italiana. Un cast quasi interamente al maschile per raccontare la ferocia del mondo patriarcale: unica attrice in scena, Francesca Mazza nei panni di una mater familias non meno spietata. Intorno a lei, una galleria di personaggi atrocemente realistici agiscono all’interno di una scena (firmata da Daniele Spanò e realizzata da Officina Scenotecnica Gli Scarti con le luci di Giulia Pastore) che da luogo realistico (l’interno della villa dei Salvemini) si trasforma, col procedere dello spettacolo, in paesaggio metafisico delle vicende narrate. La Ferocia prende così la dimensione di una tragedia contemporanea, particolare e universale allo stesso tempo, e si nutre delle parole di un grande romanziere, nato e cresciuto in un Sud da sempre attraversato da grandi narrazioni.

TRA PALCO E REALTA' CON I RAGAZZI DI "AMICI" - Il tour Tra Palco e Realtà, Musica, Danza e Parole che ha registrato Sold-Out in tutte le date precedenti farà tappa il 2 Dicembre 2023 al Teatro Condominio di GALLARATE. “Tra palco e realtà” è uno spettacolo unico perché porta in teatro uno show ricco di esibizioni e talenti costruito come se fosse uno show tv, insomma seduti in poltrona potrete assistere ad uno spettacolo che vi coinvolgerà a 360 gradi. La serata sarà condotta da Garrison Rochelle e Klaudia Pepa e sarà strutturata con un talk iniziale in cui i protagonisti si racconteranno, tanto spettacolo dato dagli artisti in locandina, uno spazio chiamato “Mi Ritorni in Mente” e brevi interventi di alcune scuole di danza della zona. L’autore dello spettacolo Christian De Fazio presenta il cast: “Sono felicissimo di presentarvi gli artisti presenti in questa data. Avremo sul palco con noi Christian Stefanelli, ballerino Modern e Hip-Hop direttamente da Amici22, Manuel Ciancarelli cantante dalla voce potente ed emozionante da migliaia di streaming solo su Spotify con il suo ultimo singolo AMOREASSENZA, Cricca cantante molto amato che arriva direttamente dall’ultima edizione di Amici, Miguel Chavez ballerino professionista e coreografo che abbiamo conosciuto ad Amici 18 ma visto sul palco di Saremo, del Cantante Mascherato in diversi videoclip e Roman Froz campione italiano e vincitore del titolo dell'Europa occidentale del torneo mondiale di breakdance Red Bull BC One". I biglietti sono in vendita sia direttamente in Teatro che su TicketOne https://www.ticketone.it/event/17528460.

ARRIVA A MILANO LA MAGIA DEL NATALE Un luogo incantato dove le favole prendono vita e i sogni diventano realtà. Questo è "La magia del Natale", un villaggio unico e spettacolare, prodotto da Razmataz Live, che dal 18 novembre 2023 al 7 gennaio 2024 al Carroponte di Sesto San Giovanni trasporterà il pubblico in Lapponia, a migliaia di chilometri di distanza, per vivere un’esperienza entusiasmante. Un milione di luci colorate illuminerà ogni angolo del villaggio, che si estenderà su più di 25 mila metri quadrati di superficie. I bambini potranno sedersi davanti al lungo scrittoio dell’Ufficio postale del villaggio e iniziare a dare forma alla loro lista dei desideri, che verrà poi spedita dentro piccole buste bianche e affidata a Santa Claus. A smistarle ci penseranno gli elfi postini. E c'è anche una la Fabbrica dei Giocattoli, un'antica giostra di cavalli a due piani, unica nel suo genere e il colorato Borgo degli Elfi, uno spazio in cui i piccoli abitanti con il cappello e le orecchie a punta accoglieranno gli ospiti mostrando loro tutte le meraviglie delle loro magiche dimore. Punto nevralgico è però la Casa di Babbo Natale, dove Santa Claus dà forma ai giocattoli, guarda le stelle dal suo telescopio e pianifica il viaggio della notte più lunga dell’anno. Fiori all’occhiello del villaggio sono poi due imponenti e fastose "spiegeltent", particolari strutture dei primi del Novecento, perfette per rievocare una magica atmosfera in grado di riportare indietro nel tempo. Una di queste ospiterà un grande e spettacolare mercatino di Natale, l'altra sarà adibita a cioccolateria-ristorante. E poi show di ogni genere, spettacoli di magia, di bolle di sapone, cori gospel, balletti e musical.

A CHRISTMAS MAGIC, UN MONDO NATALIZIO PRENDE VITA A MILANO - A tre mesi dalla festività per eccellenza, Milano si prepara ad accogliere una novità unica nel suo genere, mai vista prima in Italia: è in arrivo "A Christmas Magic", un luogo magico, un intero mondo dedicato al Natale, un’esperienza immersiva unica, aperta al pubblico dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 presso Allianz MiCo (ingresso pedonale GATE 2 Viale Eginardo livello strada "Corsello"). Un colossale spazio di oltre 20mila metri quadri che si trasformerà in un luogo incantato immerso in un’atmosfera magica e suggestiva. Tra maxi addobbi e luci scintillanti, un imponente albero di Natale, e ancora mongolfiere luminose, foreste popolate di magiche creature colorate e sfavillanti pacchi dono, strade lastricate di proiezioni in movimento con percorsi in continua evoluzione. La promessa è quella di regalare un’esperienza multisensoriale, dalle sonorità all’illuminazione, dai sapori suggestivi delle leccornie tradizionali al contatto con i particolari materiali utilizzati per le attrazioni, così da rendere il visitatore protagonista del suo percorso passo dopo passo, in una totale immersione pensata per sbalordire, emozionare e intrattenere. L'evento avrà un duplice sviluppo interno ed esterno, che regala la possibilità di vivere l'esperienza passando dall’aria frizzante dell’inverno attraverso giostre, food court a tema e attrazioni per tutte le età a due passi da CityLife, a un sentiero ghiacciato che attraversa tutto lo spazio interiore, su cui pattinare.

AL LABIRINTO DELLA MASONE LA MOSTRA DEDICATA A ITALO CALVINO "Destini incrociati. Italo Calvino e Franco Maria Ricci" è la mostra che, nel centenario dalla nascita dello scrittore, celebra il suo rapporto con l'editore, in programma dal 15 ottobre 2023 al 7 gennaio 2024 al Labirinto della Masone. Allestita all'interno della biblioteca, che prende proprio il nome di Sala Calvino, la mostra si compone dei lavori che li videro collaborare nel corso degli anni: dalle copertine dei libri e delle riviste, ai dattiloscritti originali delle opere a firma di Italo Calvino. Accanto a questi, trovano spazio lettere autografe, video, fotografie e documenti che testimoniano il profondo legame personale che unì Ricci e Calvino in oltre vent’anni di amicizia. Preludio alla mostra è la sala del Codex Seraphinianus, cui Calvino dedicò un articolo nel primo numero della rivista FMR, poi comparso come introduzione alla seconda edizione Ricci del Codex Seraphinianus, quella del 1992. Chiude la mostra una videoproiezione che dà spazio alla testimonianza del premio Nobel per la letteratura, Orhan Pamuk. Alla mostra è associata una pubblicazione, una chicca della collana “Il Labirinto Scritto”, che contiene la trascrizione di tutte le principali lettere scambiate tra Calvino e Ricci e diversi altri documenti.

NASCE TAAG!, L'AGENZIA TALENT MANAGEMENT DI MONDADORI MEDIA Mondadori Media amplia la propria offerta e si rafforza nel settore delle talent agency con Taag!, la nuova agenzia di talent management attiva nel mondo dell'intrattenimento. TAAG! nasce con l’intento di fare ricerca e gestione di talenti trasversali, che siano la “fotografia” dei vari ambiti dello spettacolo di oggi e del futuro: conduttori Tv e radiofonici, cantanti e musicisti, influencer e content creator, autori, artisti della danza e personaggi televisivi. La missione è quella di supportarli nella costruzione di percorsi di crescita e di valorizzazione dei loro talenti, attraverso una narrazione che non può prescindere anche dal mondo digital per lo sviluppo di progetti di comunicazione integrata. Tra i personaggi di maggior rilievo dell’agenzia spicca Alfonso Signorini, direttore editoriale di" Chi", conduttore televisivo, scrittore, autore e regista. Signorini, che fin dalla fase di ideazione ha collaborato con Mondadori Media allo sviluppo di Taag!, sarà a tutti gli effetti uno dei talent di punta di questa nuova realtà. Sempre nell’ottica di una visione a 360° dei talent, TAAG! collaborerà, inoltre, con le maggiori agenzie di digital pr per offrire le migliori opportunità di sviluppo commerciali legate al mondo digitale e non solo, creando sinergie per la realizzazione di progetti e format ad hoc per clienti e aziende. Per la gestione di TAAG! Mondadori Media si avvarrà della collaborazione di Ricky Palazzolo in qualità di Talent Director.